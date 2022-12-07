MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 19:41

Kızılcık Şerbeti dizisi yine tepkilerin odağında

Sezonun ses getiren dizilerinden Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündeminde..

MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 19:41
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Kızılcık Şerbeti dizisi yine tepkilerin odağında


Yayın hayatına bu sezon başlayan Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlanmaya başladığı günden beri ilgilerin odağında bu hafta yayınlanan bölümüyle sosyal medya yeniden ikiye bölen dizi de hamile kızısının kapalı kadın doktora gitmesini eleştiren anne sahnesi büyük yankı uyandırdı. Kızılcık Şerbeti

İnsanları ayrıştırıyorlar

Sosyal medyada dizinin son bölümü hakkında çokça yorum yapıldı. Öğretmen anne karakterinin hamile kızını yönlendirmesi konuşunda eleştirilere sahne olan sahne de bütün sağlık çalışanlarının kapalı olması ve bunun saçma olduğunu kızını da manipüle etmeye çalıştıklarını dile getiren anne karakteri sosyal medyada insanları ayrıştırmaya çalıştığı ve toplum kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle çok sayıda eleştiriye maruz kaldı. Kızılcık Şerbeti



Kaçıncı Yüzyıldayız 

Sosyal medyada verilen en büyük tepki ise kaçıncı yüzyıldayız bir anne çocuğunu bu şekilde manipüle edebilir mi? Bir dizide böyle bir ayrıştırma yapılamaz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz soruları gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti

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