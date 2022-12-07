Kızılcık Şerbeti dizisi yine tepkilerin odağında







İnsanları ayrıştırıyorlar







Yayın hayatına bu sezon başlayan Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlanmaya başladığı günden beri ilgilerin odağında bu hafta yayınlanan bölümüyle sosyal medya yeniden ikiye bölen dizi de hamile kızısının kapalı kadın doktora gitmesini eleştiren anne sahnesi büyük yankı uyandırdı.Sosyal medyada dizinin son bölümü hakkında çokça yorum yapıldı. Öğretmen anne karakterinin hamile kızını yönlendirmesi konuşunda eleştirilere sahne olan sahne de bütün sağlık çalışanlarının kapalı olması ve bunun saçma olduğunu kızını da manipüle etmeye çalıştıklarını dile getiren anne karakteri sosyal medyada insanları ayrıştırmaya çalıştığı ve toplum kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle çok sayıda eleştiriye maruz kaldı.Sosyal medyada verilen en büyük tepki ise kaçıncı yüzyıldayız bir anne çocuğunu bu şekilde manipüle edebilir mi? Bir dizide böyle bir ayrıştırma yapılamaz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz soruları gündeme geldi.