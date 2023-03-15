Kızılcık Şerbeti dizisinin fişini RTÜK çekti! O sahnedeki görüntüyü affetmedi: Sevenlerine kötü haber!













Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz gün ki bölümüyle reyting rekorları kırıp zirvede yerini alırken kadına şiddete yönelik sahnelerinde ötürü yapım üzerinden soruşturma başlatıldı. Zorla imam nikahı yapılan sahne ve gerdek gecesinin olduğu bölümler sosyal medya üzerinden tepkilere neden oldu. İşte, Kızılcık Şerbeti Nursema'nın başına gelenlere RTÜK sessiz kalmadı.Başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi ne kadar reyting sıralamalarında ilk sırada yer alasada RTÜK acımadı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon dizisinde yer alan kadına şiddet görüntüleri üzerinden inceleme başlatıldığını duyurdu.