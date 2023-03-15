Dizi
15 Mart 2023 - 16:15

Kızılcık Şerbeti dizisinin fişini RTÜK çekti! O sahnedeki görüntüyü affetmedi: Sevenlerine kötü haber!

Geçtiğimiz hafta ki bölümüyle herkesi ayağa kaldıran Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK kararı belli oldu. Zengin oyuncu kadrosuna sahip olan dizide şiddet ve gerdek gecesi sahneleri tepki çekerken RTÜK'ten kadına şiddet görüntülerine yer veren Kızılcık Şerbeti için alınan karar açıklandı.

Dizi
15 Mart 2023 - 16:15
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Kızılcık Şerbeti dizisinin fişini RTÜK çekti! O sahnedeki görüntüyü affetmedi: Sevenlerine kötü haber!
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Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz gün ki bölümüyle reyting rekorları kırıp zirvede yerini alırken kadına şiddete yönelik sahnelerinde ötürü yapım üzerinden soruşturma başlatıldı. Zorla imam nikahı yapılan sahne ve gerdek gecesinin olduğu bölümler sosyal medya üzerinden tepkilere neden oldu. İşte, Kızılcık Şerbeti Nursema'nın başına gelenlere RTÜK sessiz kalmadı.

Kızılcık Şerbeti RTÜK



Başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi ne kadar reyting sıralamalarında ilk sırada yer alasada RTÜK acımadı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon dizisinde yer alan kadına şiddet görüntüleri üzerinden inceleme başlatıldığını duyurdu.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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