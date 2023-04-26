Kızılcık Şerbeti izleyicisine müjde! RTÜK'ün cezası bozuldu: Dizi tekrar yayına giriyor!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterinin zorla evlendirilmesi sonrası eşi tarafından önce darp edilmesi sonra da camdan atıldığını gösterdiği sahneyi kadına yönelik şiddete kötü örnek olarak değerlendirdi ve 5 hafta boyunca yayın durdurma karını vermişti.
MAHKEME RTÜK KARARINI BOZDU
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin RTÜK'ün kararını bozarak yürütmeyi durdurduğu öğrenildi. Show TV'nin aldığı karara göre rekor kıran dizi, cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.