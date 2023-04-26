Kızılcık Şerbeti izleyicisine müjde! RTÜK'ün cezası bozuldu: Dizi tekrar yayına giriyor!







MAHKEME RTÜK KARARINI BOZDU











Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterinin zorla evlendirilmesi sonrası eşi tarafından önce darp edilmesi sonra da camdan atıldığını gösterdiği sahneyi kadına yönelik şiddete kötü örnek olarak değerlendirdi ve 5 hafta boyunca yayın durdurma karını vermişti.Dizi yayınlanırken iki hafta boyunca Show TV'de bir belgesel yayınlandı. Çekimleri durdurulan dizi hakkında uzun zamandır beklenen mahkeme kararı çıktı.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin RTÜK'ün kararını bozarak yürütmeyi durdurduğu öğrenildi. Show TV'nin aldığı karara göre rekor kıran dizi, cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.