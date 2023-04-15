MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 12:04

Kızılcık Şerbeti'ne büyük ceza! Pınar Deniz'den ekmekleriyle oynuyorsunuz yorumu geldi!

Her hafta Cuma günü ekranlarda yer alan Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK tarafından ceza verilmesiyle ortalık karıştı. Birçok ünlü isimden diziye destek gelirken oyuncu Pınar Deniz sessiz kalmadı.

MAGAZİN
15 Nisan 2023 - 12:04
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Kızılcık Şerbeti'ne büyük ceza! Pınar Deniz'den ekmekleriyle oynuyorsunuz yorumu geldi!


RTÜK tarafından 5 bölüm yayınlanmama cezasına karşılık Kızılcık Şerbeti dün akşam ekranlarda yer almazken dizi ekibi 5 hafta boyunca ücret alamayacağı belirtildi. Bunun üzerine Pınar Deniz meslektaşlarının yanında olduğunu gösteren destek paylaşımını sosyal medya hesabından yayınladı.

Pınar Deniz Kızılcık Şerbeti



Düğün gecesinde Nursema karakterinin camdan atlaması ve zorla evlilik yapılmasından ötürü RTÜK diziye kestiği cezaları açıklandı. 5 bölüm durdurma kararı verilirken Pınar Deniz, “Neden? Gerçekten neden? O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz. Çok yazık gerçekten…” ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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