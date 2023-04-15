Kızılcık Şerbeti'ne büyük ceza! Pınar Deniz'den ekmekleriyle oynuyorsunuz yorumu geldi!













RTÜK tarafından 5 bölüm yayınlanmama cezasına karşılık Kızılcık Şerbeti dün akşam ekranlarda yer almazken dizi ekibi 5 hafta boyunca ücret alamayacağı belirtildi. Bunun üzerine Pınar Deniz meslektaşlarının yanında olduğunu gösteren destek paylaşımını sosyal medya hesabından yayınladı.Düğün gecesinde Nursema karakterinin camdan atlaması ve zorla evlilik yapılmasından ötürü RTÜK diziye kestiği cezaları açıklandı. 5 bölüm durdurma kararı verilirken Pınar Deniz, “Neden? Gerçekten neden? O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz. Çok yazık gerçekten…” ifadelerini kullandı.