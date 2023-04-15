RTÜK tarafından verilen 5 hafta yayın durdurma cezası nedeniyle dün akşam yayınlanmayan Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibine destek geldi. Oyuncu Demet Özdemir, Kızılcık Şerbeti'nin aldığı cezaya karşılık olarak sosyal medya üzerinden tepkisini gösterdi. Gold film tarafından yapımı gerçekleşen Kızılcık Şerbeti'nin patronu Faruk Turgut'a destek veren oyuncu Demet Özdemir, geçmiş zamanda yer aldığı Çilek Kokusu, Erkenci Kuş gibi dizilerde imzası olan Turgut için paylaşımda bulundu.
Dizi
15 Nisan 2023 - 11:20
Kızılcık Şerbeti'ne destekler gelmeye devam ediyor! Demet Özdemir adeta açtı ağzını yumdu gözünü ''Bu kadarı da olmaz''
Show TV ekranlarının olay yaratan dizisi Kızılcık Şerbeti'ne destek mesajları gelmeye devam ederken Demet Özdemir sessiz kalmadı. Kızılcık Şerbeti'nin durdurulma kararına karşılık Özdemir, tepkisini belli etti.
Dizi
15 Nisan 2023 - 11:20