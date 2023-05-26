Kızılcık Şerbeti Nilay’ın annesi ünlü isim çıktı! Feyza Civelek annesiyle meğerse aynı dizide oynamış!













"KIZINI SETTE YALNIZ BIRAKMIYOR" Feyza Civelek'ın annesi, şimdiye kadar birlikte çalıştığı dizilerde ortak rol aldığı bir ünlüymüş! İnanılmaz bir tesadüf olarak ortaya çıkan bu durum, herkesi şaşkına çevirdi: 'Adını Feriha Koydum' ve 'Güllerin Savaşı' gibi popüler dizilerde yer alan Feyza Civelek'in annesiyle aynı sahneyi paylaştığını öğrenenler büyük bir hayret yaşadı...Feyza Civelek, 'Adını Feriha Koydum'da canlandırdığı Lara karakteriyle tanınmıştı. Şimdilerde ise ünlülerin diyetisyeni olan Şeyda Coşkun ile birlikte kampa giren ve 2.5 ayda spor ve diyet sayesinde 78 kilodan 58 kiloya düşmeyi başaran Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüyüş yaptım ve sebze ağırlıklı beslendim. Bedenim 42 iken şimdi 34 oldum" şeklinde konuşmuştu. Şu anda ise 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in annesinin kim olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşayacaklar. Feyza Civelek'in annesi, 'Kızılcık Şerbeti'nin senaristi olan Melis Civelek'tir. Melis Civelek, başarılı kariyerine 'Adını Feriha Koydum' ile başlamış ve ardından 'Güllerin Savaşı', 'Asla Vazgeçmem', 'Yasak Elma', 'Sol Yanım' ve 'Bir Umut Yeter' gibi dizilerde yer almıştır.