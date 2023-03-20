Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan acı haber! Yakalandığı hastalığı bu sözlerle duyurdu: Zor günler başladı...













INSOMNİA NE DEMEK?

Show Tv ekranlarına gelen 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin Alev'i Müjde Uzman sosyal medya hesabında hastalığını açıkladı. Ünlü oyuncu insomnia (uyuyamama) hastalığına tutulduğu ve zor zamanlardan geçtiğini belirtti. Reytinglerde başarı gösteren 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin başarılı oyuncusu Müjde Uzman, insomnia hastası olduğunu açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uzman, şu sözleri dile getirdi: 'Sanırım uyumama maratonunda üçüncü haftadayım. Bugün de artık zirveyi görmüş bulunmaktayım. Hala uyuyamadım, hiç uyumadım' dedi. Müjde Uzman;' Mantıklı ve anlamlı cümleler kurmuşumdur umarım çünkü su altında ya da uzay boşluğundaymışım gibi hissediyorum. Doğal olarak.. Neyse geçer, geçecek elbette... İlk insomnia'm değil sonuçta. Zaten yeterince bozuk değilmiş gibi. Güne devam mı etsem ne yapsam acaba' ifadelerini kullandı.İnsomnia, uykusuzluk anlamına gelmektedir. Uykuya dalmayı, uykuda kalmayı zorlaştıran veya erken uyanmaya yeniden uyutmamaya sebep olan bir hastalıktır. Uyku bozukluğu denilmektedir. Bu hastalığa tutulan hastalar, kendilerini yorgun, halsiz hissederler.