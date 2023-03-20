MAGAZİN
20 Mart 2023 - 13:12

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan acı haber! Yakalandığı hastalığı bu sözlerle duyurdu: Zor günler başladı...

Show Tv'nin beğenilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde rol alan Müjde Uzman Instagram hesabında insomnia hastalığına tutulduğunu açıkladı. Güzel oyuncu üç haftadır uyumadığını dile getirirken karşılaştığı zorluklardan bahsetti. İnsomnia hastalığı nedir? İşte detaylar.

MAGAZİN
20 Mart 2023 - 13:12
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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan acı haber! Yakalandığı hastalığı bu sözlerle duyurdu: Zor günler başladı...


Show Tv ekranlarına gelen 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin Alev'i Müjde Uzman sosyal medya hesabında hastalığını açıkladı. Ünlü oyuncu insomnia (uyuyamama) hastalığına tutulduğu ve zor zamanlardan geçtiğini belirtti.

Reytinglerde başarı gösteren 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin başarılı oyuncusu Müjde Uzman, insomnia hastası olduğunu açıkladı.



müjde uzman

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uzman, şu sözleri dile getirdi: 'Sanırım uyumama maratonunda üçüncü haftadayım. Bugün de artık zirveyi görmüş bulunmaktayım. Hala uyuyamadım, hiç uyumadım' dedi.

Müjde Uzman;' Mantıklı ve anlamlı cümleler kurmuşumdur umarım çünkü su altında ya da uzay boşluğundaymışım gibi hissediyorum. Doğal olarak.. Neyse geçer, geçecek elbette... İlk insomnia'm değil sonuçta. Zaten yeterince bozuk değilmiş gibi. Güne devam mı etsem ne yapsam acaba' ifadelerini kullandı.

müjde uzman

INSOMNİA NE DEMEK?

İnsomnia, uykusuzluk anlamına gelmektedir. Uykuya dalmayı, uykuda kalmayı zorlaştıran veya erken uyanmaya yeniden uyutmamaya sebep olan bir hastalıktır. Uyku bozukluğu denilmektedir. Bu hastalığa tutulan hastalar, kendilerini yorgun, halsiz hissederler.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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