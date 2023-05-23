Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı açıldıkça açıldı! Sıla Türkoğlu sütyensiz elbise giydi dekoltesi nefesleri kesti! Göğüs dekoltesinin sonu frikikle bitti













SILA TÜRKOĞLU'NUN PAYLAŞTIĞI SON FOTOĞRAF





Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nde "Doğa" karakterini canlandıran Doğa Türkoğlu'nun frikik verdiği olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! 24 yaşındaki güzel oyuncu, sutyensiz giydiği bir elbiseyle çektiği bir fotoğrafta açıyı ayarlamada zorluk yaşayınca, verdiği göğüs dekoltesi olay oldu. Cuma akşamları Show TV'de sevenleriyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla yine dikkat çekti! Dizideki Doğa karakterine hayat veren 24 yaşındaki güzel oyuncu, aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak geniş bir takipçi kitlesiyle etkileşimde bulunuyor. Başarılı performansı ve cesur pozlarıyla Türkoğlu'nun sosyal medya hesabı adeta bir patlama yaşıyor! Son paylaşımında sutyensiz bir elbiseyle çekilen bir fotoğrafında çekim açısını tam olarak yakalayamaması, Türkoğlu'nun göğüs dekoltesinin sosyal medyada konuşulmasına neden oldu!Show TV'de izleyiciyle buluşan popüler dizi Kızılcık Şerbeti büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide yer alan oyuncuların özel hayatları da diziseverler tarafından yakından izleniyor. Bu bağlamda Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu da izleyicilerin radarında olan bir isim haline geldi! Türkoğlu, dizideki başarılı performansının yanı sıra 1,2 milyonu aşkın takipçisiyle aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak öne çıkıyor. Güzel oyuncu, takipçilerine gösterdikleri ilgi için sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür ederken, cesur pozlarıyla da sık sık dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor!Son paylaşımında "Set" notuyla birlikte hızlıca poz veren Türkoğlu, acele bir şekilde fotoğrafını çekmiş gibi görünüyor. Mavi bir elbise giydiği gözlenen paylaşımda sutyen takmadığı fark edilirken, güzel yıldızın muhteşem vücut hatları takipçilerini büyüledi! Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşıma Türkoğlu'nun takipçileri birçok yorum yapmaktan geri kalmadı. Türkoğlu'nun paylaşımı kısa sürede 100 binden fazla beğeni alarak takipçilerinin büyük ilgisini çekti. Yapılan yorumlarda Türkoğlu'nun güzelliği sık sık övüldü. Şarkıcı Simge Sağın, "Sıla, nasıl bir güzellik bu?" şeklinde yorum yaparak paylaşıma katılanlardan biriydi. Takipçileri, Türkoğlu'nun güzelliğini "Rabbim nazarlardan korusun" şeklinde ifade ederek övgüler yağdırdılar.