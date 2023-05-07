Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör fena yakalandı! Meğer o isimle birlikteymiş!

Kadına şiddet sahneleri ile kadınlara yönelik şiddetin önüne geçilmesi için mesajlar vermesi ile fenomen olan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından birisi olan Doğukan Güngör o güzelle görüntülendi. Detaylar haberimizde…
DOĞUKAN GÜNGÖR FAKA BASTI, ÜNLÜ İSİMLE BİRLİKTE BASILDI!
Kızılcık Şerbetinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör bu kez fena yakalandı. O güzelle görüştüğü ortaya çıktı. Görenler şok olacak işte görüştüğü o ünlü isim... Geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerini oynayan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün sevgili oldukları iddia edilmiş, ancak ünlü oyuncular bu iddia karşısında susmuşlardı. Sevilen çift ortaya atılan bu haber hakkında yaptıkları röportajda sevgili olmadıklarını söylemişlerdi. Yakışıklı oyuncunun sessiz kalması tesadüf değilmiş aşk yaşadığı ünlü güzeli saklamak içinmiş. Gerçek hayatta bakın Doğukan Güngör kiminle birlikteydi? Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih'e hayat veren Doğukan Güngör, binlerce izleyiciden büyük tepki almaya devam ediyor. Muhafazakâr bir ailenin çocukları olan Fatih ailesi, eşi Doğa ile ailesinin arasında her zaman durmaktadır ama her fırsatta eşinin alttan almasını isteyip, özür talep etmektedir. Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, rol arkadaşı Sıla Türkoğu ile sadece arkadaş olduğunu söyledi.