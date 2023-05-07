MAGAZİN
07 Mayıs 2023 - 11:00

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör fena yakalandı! Meğer o isimle birlikteymiş!

Bu sezon Show TV’nin en iddialı yapımları arasına giren Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve hikayesi ile olduğu kadar oyuncuları ile de gündem de yer alıyor. Başrol oyuncularından Doğukan Güngör bu hamlesi ile herkesi şaşırttı. İşte detaylar…

MAGAZİN
07 Mayıs 2023 - 11:00
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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör fena yakalandı! Meğer o isimle birlikteymiş!


Kadına şiddet sahneleri ile kadınlara yönelik şiddetin önüne geçilmesi için mesajlar vermesi ile fenomen olan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından birisi olan Doğukan Güngör o güzelle görüntülendi. Detaylar haberimizde…

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DOĞUKAN GÜNGÖR FAKA BASTI, ÜNLÜ İSİMLE BİRLİKTE BASILDI!



Kızılcık Şerbetinde Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör bu kez fena yakalandı. O güzelle görüştüğü ortaya çıktı. Görenler şok olacak işte görüştüğü o ünlü isim...

Geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerini oynayan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün sevgili oldukları iddia edilmiş, ancak ünlü oyuncular bu iddia karşısında susmuşlardı. Sevilen çift ortaya atılan bu haber hakkında yaptıkları röportajda sevgili olmadıklarını söylemişlerdi. Yakışıklı oyuncunun sessiz kalması tesadüf değilmiş aşk yaşadığı ünlü güzeli saklamak içinmiş. Gerçek hayatta bakın Doğukan Güngör kiminle birlikteydi?

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih'e hayat veren Doğukan Güngör, binlerce izleyiciden büyük tepki almaya devam ediyor. Muhafazakâr bir ailenin çocukları olan Fatih ailesi, eşi Doğa ile ailesinin arasında her zaman durmaktadır ama her fırsatta eşinin alttan almasını isteyip, özür talep etmektedir. Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, rol arkadaşı Sıla Türkoğu ile sadece arkadaş olduğunu söyledi.

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HAYATINDA BİRİ VARMIŞ

Ünlü ve yakışıklı oyuncu Doğukan Güngör'ün kendisi gibi oyuncu Seray Kaya ile aşka yaşadığı söyleniyor. İki ünlü oyuncu Doğukan Güngör ve Seray Kaya, magazin basınının kendilerine sorduğu aşk sorusunu yanıtlarken görüntülendi.

SADECE ARKADAŞIZ

Ünlü oyuncular aşk yaşadıkları iddialarına ithafen sorulan sorulara aralarında ‘Aramızda bir şey yok, yalnızca arkadaşız.’ cevabını verdiler.

SERAY KAYA OYNADIĞI DİZİLER

Güzel oyuncu Seray Kaya Kadın, Kocamın Ailesi, Gülümse Yeter, Kuruluş Osman, Mahkum, ve en son şuan ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Elif karakterine hayat vermektedir.

DOĞUKAN GÜNGÖR OYNADIĞI DİZİLER

Yakışıklı oyuncu Doğukan Güngör Hakim, Zümrüdüanka ve Show TV ekranlarında fırtına gibi esen Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterine hayat vermektedir.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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