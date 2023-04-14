Dizi
14 Nisan 2023 - 15:51

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu zenginleşiyor! Eski Survivor yarışmacısı diziye dahil oldu ortalık karıştı

Eski Survivor oyuncusunun adresi Kızılcık Şerbeti oldu. RTÜK tarafından ceza verilen yapım Kızılcık Şerbeti'ne Survivor'da başarılı performans gösteren o isim dahil oldu.

Dizi
14 Nisan 2023 - 15:51
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Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu zenginleşiyor! Eski Survivor yarışmacısı diziye dahil oldu ortalık karıştı


Show TV ekranlarında her hafta Cuma günü izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti tüm heyecanıyla devam ederken gelen haberler doğrultusunda diziye eski Survivor oyuncusu dahil oldu. İzleyiciler tarafından araştırmalar devam ederken o isimi kimse beklemiyordu.

Kızılcık Şerbeti yeni oyuncu



Kızılcık Şerbeti'ne Serdar karakteriyle dahil olacak isim Yiğit Dikmen oldu. 24. bölümle beraber izleyici karşısına geçecek olan Dikmen, Selin Türkmen'in hayat verdiği Çimen karakterinin partneri olarak dizide yer alacak. Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği dizi önümüzde ki hafta cuma günü bayram nedeniyle ekranlarda yer almayacak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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