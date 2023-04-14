Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu zenginleşiyor! Eski Survivor yarışmacısı diziye dahil oldu ortalık karıştı

Show TV ekranlarında her hafta Cuma günü izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti tüm heyecanıyla devam ederken gelen haberler doğrultusunda diziye eski Survivor oyuncusu dahil oldu. İzleyiciler tarafından araştırmalar devam ederken o isimi kimse beklemiyordu.
Kızılcık Şerbeti'ne Serdar karakteriyle dahil olacak isim Yiğit Dikmen oldu. 24. bölümle beraber izleyici karşısına geçecek olan Dikmen, Selin Türkmen'in hayat verdiği Çimen karakterinin partneri olarak dizide yer alacak. Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği dizi önümüzde ki hafta cuma günü bayram nedeniyle ekranlarda yer almayacak.