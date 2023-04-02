Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ının estetiksiz hali şaşırttı! Evrim Alasya da meğer estetik güzeliymiş: Sosyal medya ikiye ayrıldı













Kısa bir süre önce izleyiciyle buluşan "Kızılcık Şerbeti" dizisi, şimdiden büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Dizinin başarısında, başarılı oyunculuk performansları da önemli bir rol oynuyor. Özellikle, dizide Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya, seyircilerden büyük ilgi görüyor. Ancak, Evrim Alasya'nın dizideki estetiksiz haliyle karşılaşan izleyiciler, oyuncunun doğal güzelliğine hayran kaldı. Evrim Alasya, daha önce estetik yaptırdığına dair söylentiler nedeniyle birçok kez gündeme gelmişti. Ancak, estetiksiz haliyle ortaya çıkan oyuncunun, estetik operasyonlara rağmen doğal bir güzelliğe sahip olduğu da kanıtlanmış oldu.Evrim Alasya'nın, diziye dahil olmadan önceki haline dair fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı. Bu fotoğraflar, oyuncunun ne kadar değiştiğini ve estetik operasyonların ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Ancak, dizi setinde estetiksiz haliyle görüntülenen oyuncu, estetiksiz halinin de güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kıvılcım karakterinde, hayatın ona yüklediği sorumlulukların altında ezilmek yerine onları omuzlamayı başarabilen bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Hakim bir babanın ve dominant bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Kıvılcım, babasının vefatı sonrası ailenin tüm yükünü üstlenmek zorunda kalır. Çalışma hayatına İstanbul'un önde gelen okullarından birinde lise müdürü olarak devam eden Kıvılcım, disiplinli ve sistematik yapısıyla okulda ve meslek hayatında saygın bir konuma sahip olur. Geleneksel olan her öğeye karşı bir kadındır. Evde de bir öğretmen gibi davranan Kıvılcım'ın hayatı prensiplerle doludur. Düzenli, planlı ve dakik bir yaşam sürdürürken, kariyeri de onun kimliği haline gelmiştir. Eşi Kayhan'la boşanmasına rağmen, çocukları Doğa ve Çimen için hayatını ailesine ve öğrencilerine adayan Kıvılcım, onların iyi bir eğitim alarak kariyer sahibi olmalarını istemektedir.Estetik operasyonlar, güzellik anlayışımızı değiştiriyor ve bazen insanları tanımamızı bile engelliyor. Ancak Evrim Alasya hem doğal hem estetik dokunuşlarla mükemmel görünüyor.