









KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN NURSEMASI'NIN BİLİNMEYENLERİ







Kızılcık Şerbeti'nin nemrut görümcesi Nursema'nın kocası o isim çıktı! Tanımayan yokmuş. Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nurseması bakın kim ile evliymiş! Yayınlandığı günden bu yana oldukça ses getiren yapımların başında yer alan dizi de Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu'nun hayatı merak ediliyor. İşte Ceren Yalazoğlu'nun hayatı, kiminle evli olduğu, eğitimi ve kariyeri hakkında bilinmedik bilgiler. Tüm detaylar haberimizde...Show TV'de yayınlandığı günden bu yana oldukça ses getiren bir dizi olan Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu bakım kimle evliymiş. Son bölüme damgasını vuran ve oyunculuğu ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri de olan Ceren Yalazoğlu'nun özel hayatı da merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar...Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde Sahne Sanatları ve Gösterimi üzerine lisans eğitimi almış. Ankaralı olan oyuncu eğitiminden sonra tekrar Ankara'ya geri dönmüş. Oyunculuğu ile tam not olan oyuncu öncesinde de bir kaç yapımda rol almış. Önceleri Beni Affet adında yayınlanan günlük dizide Kader karakterini canlandırmış. 2020 yılında da Maria ve Mustafa adlı dizide Çiçek karakterine hayat vermiş. Geçtiğimiz senelerde ATV ekranlarında yayınlanmış olan Akıncı dizisi ile de ekranlarda boy göstermiş. Şimdilerde ise oyunculuğunun dillere destan olmasına vesile olan Kızılcık Şerbeti adlı dizide rol alıyor. Oyunculuğunun yanında özel hayatı da merak edilen Yalazoğlu meğer 2013 yılından beridir evliymiş. Osman Karakoç ile hayatlarını birleştiren oyuncu sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman karelerine yer vermektedir.