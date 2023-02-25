









ÜNLÜ OYUNCUNUN ZAYIFLAMA SIRRI







Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Nasıl 21 Kilo Verdi? Eski Haline İnanamayacaksınız. Kızılcık Şerbeti dizinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in eskiden kilolu olduğu ortaya çıktı. Toplam 21 kilo veren oyuncunun eski hali çok konuşuldu ve şok etkisi yarattı. Peki Civelek nasıl zayıfladı? Son dönemde bu konu konuşuluyor. İşte Civelek'in kilo verme sırları ve tüm detaylar haberimizde...Son dönemde popüler olan Kızılcık Şerbeti adlı dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in eskiden çok kilo olduğunu biliyor muydunuz? Bir dönem Adını Feriha Koydum dizisinde de oynayan oyuncu kilosu nedeniyle psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Eski halinden eser kalmayan oyuncunun zayıflama sırrı ise merak ediliyor. Eskiden 42 beden olan şimdilerde ise 34 beden olan oyuncunun mide ameliyatı yoluyla mı yoksa diyet yaparak mı zayıfladığı araştırılıyor. Son dönemin en popüler ameliyatlarından biri mide ameliyatı. Estetiksel kaygılarla bu ameliyatı geçirenlerin sayısı hiç de az değil. Ketojenik diyetler, aralıklı oruç diyetleri de hızla zayıflatan diyetler arasında bulunuyor. İşte diğer ayrıntılar...Şimdilerde ise Feyza Civelek'in verdiği hızlı kilolar ve eski hali çok konuşuluyor. Eskiden oldukça kilolu olduğu gözlemlenen oyuncunun toplam 21 kilo verdiği ortaya çıktı. İşte oyuncuya 21 kilo verdiren o şok diyet. Oyuncu diyet uzmanı Şeyma Coşkun ile sıkı bir programa girdi. Her gün 1,5 saat yürüyüş yapan oyuncu, 2,5 ay gibi kısa bir sürede spor ve diyetle hızlıca kilolarını verdi. 78 kilosu olan oyuncu 58 kiloya kadar düştü. Şimdi de bu kilosunu korumak için dikkatli besleniyor.