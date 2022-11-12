Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sının eşini duyanlar şaşırdı! Ceren Koçkan’ın eşi Aşk ve Mavi’den çıktı







CEREN KARAKOÇ'UN EŞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI







Kızılcık Şerbeti dizisi ekranlara gelmeye başladığı günden bu yana konuşulmaya devam ediyor. Dizi hem konusuyla hem de oyuncularıyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un hayatı araştırılıyor. Ceren Karakoç'un kiminle evli olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Ceren Karakoç'un eşi…Kızılcık Şerbeti dizisinde sergilediği performans ile dikkat çeken güzel oyuncu Ceren Karakoç, Nursema karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncunun aşk hayatı da merak edilirken evli olup olmadığı konusu da araştırılıyor.Güzel oyuncu hakkında araştırmalar devam ederken eşine öğrenen hayranları şaşkına döndü. 9 yıl önce hayatını birleştiren Ceren Karakoç Aşk ve Mavi dizisinin yakışıklı isimlerinden biri ile evlidir. Aşk ve Mavi dizisinde sergilediği performans ile dikkat çeken ünlü isim Osman Karakoç 9 yıl önce Ceren Karakoç ile hayatını birleştirdi. Çiftin mutlu bir evliliğe sahiptir.