MAGAZİN
12 Kasım 2022 - 17:21

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının eşini duyanlar şaşırdı! Ceren Koçkan'ın eşi Aşk ve Mavi'den çıktı

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un eşi merak ediliyor. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan birçok kişi eşini öğrenince çok şaşırdı. 9 yıl önce hayatını birleştiren Ceren Karakoç’un eşi Aşk ve Mavi dizisinden çıktı. İşte Ceren Karakoç'un eşi…

MAGAZİN
12 Kasım 2022 - 17:21
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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sının eşini duyanlar şaşırdı! Ceren Koçkan’ın eşi Aşk ve Mavi’den çıktı


Kızılcık Şerbeti dizisi ekranlara gelmeye başladığı günden bu yana konuşulmaya devam ediyor. Dizi hem konusuyla hem de oyuncularıyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un hayatı araştırılıyor. Ceren Karakoç'un kiminle evli olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Ceren Karakoç'un eşi…

CEREN KARAKOÇ'UN EŞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Kızılcık Şerbeti dizisinde sergilediği performans ile dikkat çeken güzel oyuncu Ceren Karakoç, Nursema karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncunun aşk hayatı da merak edilirken evli olup olmadığı konusu da araştırılıyor.



Ceren Karakoç eşi kim

Güzel oyuncu hakkında araştırmalar devam ederken eşine öğrenen hayranları şaşkına döndü. 9 yıl önce hayatını birleştiren Ceren Karakoç Aşk ve Mavi dizisinin yakışıklı isimlerinden biri ile evlidir.

Aşk ve Mavi dizisinde sergilediği performans ile dikkat çeken ünlü isim Osman Karakoç 9 yıl önce Ceren Karakoç ile hayatını birleştirdi. Çiftin mutlu bir evliliğe sahiptir.

Ceren KArakoç Osman KArakoç

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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