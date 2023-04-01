Dizi
01 Nisan 2023 - 23:30

Kızılcık Şerbeti'nin şirret gelini Nilay bakın kimin kızı çıktı! Feyza Civelek'in annesi meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş!

Son bölümleriyle gündemi derinden sarsan Kızılcık Şerbeti dizisi Cuma günlerine damgasını vuruyor. Yeni bölümlerinde seyircileri ekran başına sürükleyen dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, başarılı performansıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Kızılcık Şerbeti Nilay’ı Feyza Civelek'in annesinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını saklayamıyor. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Dizi
01 Nisan 2023 - 23:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kızılcık Şerbeti'nin şirret gelini Nilay bakın kimin kızı çıktı! Feyza Civelek'in annesi meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş!
TAKİP ETTAKİP ET


Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle cuma akşamlarına damgasını vuruyor.

Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, başarılı oyunculuk becerisiyle dikkatleri topluyor.



Kızılcık Şerbeti Nilay

Nilay Kızılcık Şerbeti’nin annesi Feyza Civelek'in annesinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Civelek'in annesi, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Melis Civelek'tir.

Ünlü senarist Melis Civelek, kariyerine çeşitli kanallarda genel müdür ve gene yayın müdürü olarak başladı.

ATV, Kanal D ve Star TV gibi kanallarda çalıştıktan sonra 2014 yılında Show TV'nin genel yayın müdürü olan Civelek, bir yıl sonra görevinden ayrılarak senarist olarak kendisine yepyeni bir kariyer açtı.

melis civelek

Yayınlandığı dönemde büyük ilgiyle takip edilen Adını Feriha Koydum dizisinin senaryosunu yazan Civelek, dizinin inanılmaz bir popülerlik kazanmasının ardından sektörün aranan isimlerinden biri haline geldi.

Kariyerine Feriha ile başlayan Melis Civelek, Güllerin Savaşı, Asla Vazgeçme, Yasak Elma, Sol Yanım ve Bir Umut Yeter dizileriyle sürdürdü.

Senaryo ekiplerinde aktif rol alan Civelek, 12 yıllık senaristlik kariyeri boyunca 7 başarılı işe imza attı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ