Kızılcık Şerbeti'nin şirret gelini Nilay bakın kimin kızı çıktı! Feyza Civelek'in annesi meğer herkesin tanıdığı bir isimmiş!













Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle cuma akşamlarına damgasını vuruyor.Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, başarılı oyunculuk becerisiyle dikkatleri topluyor.Nilay Kızılcık Şerbeti’nin annesi Feyza Civelek'in annesinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Civelek'in annesi, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Melis Civelek'tir. Ünlü senarist Melis Civelek, kariyerine çeşitli kanallarda genel müdür ve gene yayın müdürü olarak başladı. ATV, Kanal D ve Star TV gibi kanallarda çalıştıktan sonra 2014 yılında Show TV'nin genel yayın müdürü olan Civelek, bir yıl sonra görevinden ayrılarak senarist olarak kendisine yepyeni bir kariyer açtı.Yayınlandığı dönemde büyük ilgiyle takip edilen Adını Feriha Koydum dizisinin senaryosunu yazan Civelek, dizinin inanılmaz bir popülerlik kazanmasının ardından sektörün aranan isimlerinden biri haline geldi. Kariyerine Feriha ile başlayan Melis Civelek, Güllerin Savaşı, Asla Vazgeçme, Yasak Elma, Sol Yanım ve Bir Umut Yeter dizileriyle sürdürdü. Senaryo ekiplerinde aktif rol alan Civelek, 12 yıllık senaristlik kariyeri boyunca 7 başarılı işe imza attı.