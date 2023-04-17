Kızılcık Şerbeti'nin ünlü çiftinden aşk itirafı! Dizideki zirveyi aşk hayatına taşıdılar













İKİLİNİN AŞK İTİRAFLARI GÜNDEM OLDU





Kızılcık Şerbeti, sezonun en etkili dizilerinden biri olarak Cuma akşamları AB ve ABC1 gruplarında birincilikleri kucaklamaya devam ediyor. Dizinin yüksek reytingleri, onu sezonun en iyi yapımları arasına sokuyor. Bu başarının arkasında Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör ikilisinin performansları önemli bir rol oynuyor.Dizinin setinde çekilen görüntülerde, iki genç oyuncunun birbirleriyle uyumlu bir çalışma sergiledikleri gözleniyor. İki oyuncu, izleyicilerden gelen soruları yanıtlarken aşk konusunda da samimi itiraflarda bulundular. "Sizce aşkta mantık olur mu?" şeklindeki soruya verdikleri cevaplar ise oldukça dikkat çekiciydi.Doğukan Güngör, geçmişte yaptığı hatalara rağmen aşkta mantığın bazı durumlarda işe yarayabileceğini belirtirken, kendisi aşk yaşarken yemek yiyemediğini söyledi. Sıla Türkoğlu ise fikirlerin ve düşüncelerin zamanla değişebileceğine dikkat çekerek, aşkta mantığın bazen işe yaradığını ancak bazen de yetersiz kaldığını ifade etti.Doğukan Güngör, aşk konusunda geçmişte yaptığı bazı hataları itiraf ederek, her zaman doğru yanıtı bilmediğini söyledi. Aşkta mantığın bazen işe yaradığını ancak bazı durumlarda yetersiz kaldığını ifade etti ve kendisinin aşk yaşarken yemek yiyemediğini belirtti. Sıla Türkoğlu ise aşık olduğu zamanlarda kendisinin de mutlu olduğu zaman yemeden içmeden kesildiğini açıkladı. Aşk konusunda verdiği röportajlarda farklı cevaplar verdiğini itiraf eden oyuncu, bu durumun kendisinin gelişimiyle ilgili olduğunu vurgulayarak fikirlerin zamanla değişebileceğine dikkat çekti.