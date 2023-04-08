Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü bekleyenlere kötü haber! Karar çıktı: Apar topar yapılacak













Kızılcık Şerbeti dizisi, seyirciler tarafından büyük ilgi görmesine rağmen RTÜK'ün 5 hafta yayın durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası kararıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak şimdi mahkemeden gelen kararla durum değişti. Yüksek mahkeme, Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınını durdurma kararını durdurdu ve RTÜK'ten savunma istedi. Show TV avukatlarının itirazı sonrası verilen bu kararla birlikte, Kızılcık Şerbeti bu akşam seyircilerle buluşacak.Bu kararın sevindirici olduğu kadar, RTÜK'ün verdiği cezanın tekrar ele alınacağı ve savunmaların dinleneceği de belirtiliyor. Kızılcık Şerbeti hayranları ise bu gelişmeyi sevinçle karşılayarak, dizinin devam edeceği için mutlu olduklarını dile getiriyorlar.