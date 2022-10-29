Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, hangi diziden uyarlama, konusu ne?

Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosunda kimler var?

Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu ne?

Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim yer alıyor. Başrollerinde barış Kılıç ve Evrim Alasya’nın yer aldığı dizi, ilk bölümü sonrasında izleyiciden olumlu tepkiler aldı. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte diziyle ilgili ayrıntılar…Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin bölüm sonundan itibaren diziyle ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinde Ömer Ünal rolüyle Barış Kılıç ve Kıvılcım Arslan rolüyle de Evrim Alasya yer alıyor. Kadronun devamına bakıldığında Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi ünlü isimler yer alıyor.Yeni sezonun iddialı projelerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide aynı düşüncelere sahip olan ancak farklı kültürdeki ailelerden gelen Doğa ve Fatih’in evlenmesiyle başlayan olaylar zincirini anlatıyor. Fragmanlarıyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran dizi, 28 Ekim Cuma akşamından itibaren her Cuma akşamı saat 20.00’da ekranlara gelecek.Kariyer sahibi ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra hayata sıkı sıkı tutunmuş ve iki kızını inandığı doğrulara göre büyütmüştür. Küçük kızı Çimen henüz lise çağlarında, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği eğitimi görmektedir.Kıvılcım’ın kızı Doğa, üniversiteyi kazandığı ilk yılda erkek arkadaşı Fatih’le evlenir. Annesi bu evlilik karşısında büyük hayal kırıklığı yaşarken asıl şoku Fatih’in ailesiyle tanıştıktan sonra yaşayacaktır. Çünkü Fatih’in ailesi çok muhafazakar bir ailedir. Kendi hayatından çok uzak değerlere sahip olan bu aile ile hem kızının hem de kendisinin anlaşamayacağını düşünür. Dizi, farklı kültürlere sahip olan aileler arasında kalan iki gencin aşk hikayesini konu ediniyor.