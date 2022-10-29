Dizi
29 Ekim 2022 - 02:33

Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, hangi diziden uyarlama, konusu ne?

Show TV'de yayınlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin detaylar haberimizde.

Dizi
29 Ekim 2022 - 02:33
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, hangi diziden uyarlama, konusu ne?
Show TV’nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim yer alıyor. Başrollerinde barış Kılıç ve Evrim Alasya’nın yer aldığı dizi, ilk bölümü sonrasında izleyiciden olumlu tepkiler aldı. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte diziyle ilgili ayrıntılar…

Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosunda kimler var?

Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizinin bölüm sonundan itibaren diziyle ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinde Ömer Ünal rolüyle Barış Kılıç ve Kıvılcım Arslan rolüyle de Evrim Alasya yer alıyor.

Kadronun devamına bakıldığında Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar gibi ünlü isimler yer alıyor.

kızılcık şerbeti

Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu ne?

Yeni sezonun iddialı projelerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide aynı düşüncelere sahip olan ancak farklı kültürdeki ailelerden gelen Doğa ve Fatih’in evlenmesiyle başlayan olaylar zincirini anlatıyor. Fragmanlarıyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran dizi, 28 Ekim Cuma akşamından itibaren her Cuma akşamı saat 20.00’da ekranlara gelecek.

kızılcık şerbeti

Kariyer sahibi ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra hayata sıkı sıkı tutunmuş ve iki kızını inandığı doğrulara göre büyütmüştür. Küçük kızı Çimen henüz lise çağlarında, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği eğitimi görmektedir.

kızılcık şerbeti

 Kıvılcım’ın kızı Doğa, üniversiteyi kazandığı ilk yılda erkek arkadaşı Fatih’le evlenir. Annesi bu evlilik karşısında büyük hayal kırıklığı yaşarken asıl şoku Fatih’in ailesiyle tanıştıktan sonra yaşayacaktır. Çünkü Fatih’in ailesi çok muhafazakar bir ailedir. Kendi hayatından çok uzak değerlere sahip olan bu aile ile hem kızının hem de kendisinin anlaşamayacağını düşünür. Dizi, farklı kültürlere sahip olan aileler arasında kalan iki gencin aşk hikayesini konu ediniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Sezona büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı! Kanalın dizileri bir bir bitiyor
Sezona büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı! Kanalın dizileri bir bir bitiyor
Yalı Çapkını'nın gıcık yengesi İfakat'ın hikayesi meğer bambaşkaymış! Yazarı anlattı
Yalı Çapkını'nın gıcık yengesi İfakat'ın hikayesi meğer bambaşkaymış! Yazarı anlattı
Netflix'in Jeffrey Dahmer dizisine şok! Dünya korkarak izledi, babası mahkeme yolunda
Netflix'in Jeffrey Dahmer dizisine şok! Dünya korkarak izledi, babası mahkeme yolunda
Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde artış yaşandı
Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde artış yaşandı
1 Kadın 1 Erkek Netflix ne zaman başlayacak? Netflix'den milyonların izlediği dizi hakkında yeni gelişme!
1 Kadın 1 Erkek Netflix ne zaman başlayacak? Netflix'den milyonların izlediği dizi hakkında yeni gelişme!
Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi 3. sezon yeni oyuncular duyuruldu
Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi 3. sezon yeni oyuncular duyuruldu
Son Haberler
Survivor 2023 kadrosunda fenomen iddiası! Survivor 2023 ne zaman başlayacak, format değişti mi?
Survivor 2023 kadrosunda fenomen iddiası! Survivor 2023 ne zaman başlayacak,...
Cadılar Bayramı'na Dahmer engeli: Yasaklandı!
Cadılar Bayramı'na Dahmer engeli: Yasaklandı!
T.C kimlik numarasının son hanesi 0 2 4 olanlar! Ödemeler bugün başladı
T.C kimlik numarasının son hanesi 0 2 4 olanlar! Ödemeler bugün başladı
1 milyon kişi 3600 prim günü ile 50-55 yaşında hemen emekli olacak
1 milyon kişi 3600 prim günü ile 50-55 yaşında hemen emekli olacak
28-29 Ekim'de EFT, havale, FAST işlemi yapılır mı? 29 Ekim'de gönderilen para ne zaman hesaba geçer?
28-29 Ekim'de EFT, havale, FAST işlemi yapılır mı? 29 Ekim'de gönderilen...
Ev demeye bin şahit ister! Esenler'de harabeye dönen evin ütopik kirası şoke etti
Ev demeye bin şahit ister! Esenler'de harabeye dönen evin ütopik kirası...
29 Ekim Cumartesi günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim AVM'ler erken mi kapanacak?
29 Ekim Cumartesi günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim AVM'ler...
29 Ekim Cumartesi BİM, ŞOK, A101, Carrefour, Migros açık mı? Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
29 Ekim Cumartesi BİM, ŞOK, A101, Carrefour, Migros açık mı? Marketler...
Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus genlerinden geliyor! Annesini görenler resmen büyülendi
Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus genlerinden geliyor! Annesini görenler...
Bakan Koca'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! Tıbbi sekreter detayı...
Bakan Koca'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı...
UEFA, ülke puan ve sıralamalarını güncelledi! Türkiye, sıralamada yer değiştirdi
UEFA, ülke puan ve sıralamalarını güncelledi! Türkiye, sıralamada...
Necati Şaşmaz'dan üzen haber! Necati Şaşmaz'ın hastalığı ne, neden yoğun bakıma alındı?
Necati Şaşmaz'dan üzen haber! Necati Şaşmaz'ın hastalığı ne,...
Gülşen, yurt dışı yasağı iptal edilir edilmez İspanya'ya uçtu!
Gülşen, yurt dışı yasağı iptal edilir edilmez İspanya'ya uçtu!
Kırmızı ette büyük sahtecilik: Tazyikli su sıkarak kiloda avantaj elde ediyorlar!
Kırmızı ette büyük sahtecilik: Tazyikli su sıkarak kiloda avantaj...
Valerien Ismael'e veda eden Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen açıkladı!
Valerien Ismael'e veda eden Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen açıkladı!