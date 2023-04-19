Kızılcık Şerbeti RTÜK barajını aşamadı! Artık yerine bu dizi yayınlanacak







YALI ÇAPKINI ZİRVEDE











Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizileri, oyuncu kadroları ve konularıyla büyük bir ilgi görüyor. Ancak son haftalarda Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri daha iyi geliyordu. Ancak dizi, RTÜK tarafından engellendi. Geçtiğimiz hafta, dizide yer alan kadına şiddet sahneleri nedeniyle 5 hafta yayın durdurma cezası aldı ve bu hafta ekrana gelmedi. Sevilen dizi, hayranları tarafından büyük bir merakla beklenirken, 5 hafta boyunca ekrana gelmeyecek. Bu durum, Kızılcık Şerbeti hayranlarının tepkisine neden oldu. Dizinin uzun bir süre ekrana gelmeyecek olması, hayranlarını oldukça üzdü. Rakip dizi Yalı Çapkını ise Cuma günü reytinglerde zirveye oturdu.Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizileri arasında tatlı bir rekabet yaşanırken, bu hafta Kızılcık Şerbeti'nin aldığı yasak nedeniyle ekrana gelememesiyle rakip dizi Yalı Çapkını reytinglerde zirveye oturdu. Reytinglerde zirvenin tek sahibi olan Yalı Çapkını'nın önümüzdeki haftalarda da zirvedeki yerini koruyacağı öngörülüyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin cezası bitene kadar Yalı Çapkını, rakiplerine karşı üstünlüğünü sürdürecek gibi görünüyor. Ancak Kızılcık Şerbeti'nin cezası bittikten sonra iki dizi arasındaki tatlı rekabet kaldığı yerden devam edecek. Her iki dizinin de hayranları, gelecek haftalarda neler olacağını merakla bekliyor.