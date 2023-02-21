Kızılcık Şerbeti sevenler duymasın! O başrol dizinin kadrosundan çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nde büyük ayrılık! Başrol oyuncusunun diziye veda edeceği açıklandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle gündelik yayın akışına bir süre ara veren televizyon kanalları yeni haftayla birlikte tekrardan eski düzenlerine dönmeyi planlıyor. Bu kapsamda deprem haberlerine ek olarak diziler hakkında yeni gelişmeler de bildirilmeye başlandı. Bir haber de Kızılcık Şerbeti'nden geldi. Ünlü başrol oyuncusu diziden ayrılıyor.
KUAFÖR KRİZİ YAŞANMIŞTICuma akşamları birçok kişi tarafından sevilerek izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde ipler iyice geriliyor! Geçtiğimiz günlerde kuaför kriziyle karşı karşıya kalan ve sosyal medyada birçok kişi tarafından konuşulan başrol oyuncu Evrim Alasya'nın kuaför ile kavga ettiği ve sonrasında kuaförün işine son verildiği iddia edilmişti. Fakat Evrim Alasya'nın diziden ayrılacağı iddiaları ise bu haberden sonra gündeme bomba gibi düştü.
EVRİM ALASYA DİZİDEN AYRILACAK MI?
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde Ömer ile yaşamış oldukları aşkı meydana çıkaran Kıvılcım çiftini önümüzdeki günlerde zor zamanlar bekliyor! Dizinin yapımından veya Kıvılcım rolünü canlandıran Evrim Alasya'dan henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.