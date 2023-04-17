Dizi
17 Nisan 2023 - 15:15

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı! Adeta son bölüm final oldu bir daha ekranlarda olmayacak

Show TV ekranlarının sevilen yapımı Kızılcık Şerbeti dizisinin yayından kaldırılması üzerine ortalık karıştı. Kızılcık Şerbeti yeni bölümünün yayınlanması beklenirken ceza uygulaması yapıldı. Kızılcık Şerbeti neden yayından kaldırıldı? Kızılcık Şerbeti'nin final karar nedeni belli oldu.

Dizi
17 Nisan 2023 - 15:15
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Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı! Adeta son bölüm final oldu bir daha ekranlarda olmayacak
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıgören, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör yer alan diziye RTÜK'ten ceza geldi. Kızılcık Şerbeti yayın gününde yeni bölümüyle ekranlarda olması beklenirken adeta izleyiciler hayal kırıklığına uğradı. Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılmasına dair tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Kızılcık Şerbeti final

KIZILCIK ŞERBETİ TEKRARDAN YAYINLANACAK MI?



RTÜK tarafından gelen cezayla beraber 5 bölüm durdurma kararı alınırken 1.5 milyon para cezası uygulandı. Bununla beraber Kızılcık Şerbeti'nin ilerleyen günlerde yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İzleyiciler bu cezanın haksız olduğunu savunurken yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında kesin bir haber söz konusu değildir. Konu hakkında yapılan resmi açıklama siz değerli okurlarımız için haberimizde yer alacaktır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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