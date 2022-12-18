SPOR
18 Aralık 2022 - 22:12

Kızılyıldız, Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Bu kez gündemdeki isim Sırp oyun kurucu...

Dusko Ivanovic'in gelişiyle beraber siyah ve beyaz arasındaki fark kadar değişim gösteren Kızılyıldız, kısa rotasyonuna bir takviye yapmak istiyor. Campazzo'ya ilgisi olan Sırp takımı, gelecek sezon için Milos Teodosic ile anlaştığını açıkladı.

SPOR
18 Aralık 2022 - 22:12
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Kızılyıldız, Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Bu kez gündemdeki isim Sırp oyun kurucu...
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Dusko Ivanovic'in gelişiyle beraber siyah ve beyaz arasındaki fark kadar değişim gösteren Kızılyıldız, kısa rotasyonuna bir takviye yapmak istiyor. Campazzo'ya ilgisi olan Sırp takımı, gelecek sezon için Milos Teodosic ile anlaştığını açıkladı.

 



Geçtiğimiz günlerde Luca Vildoza, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla; Kızılyıldız taraftarını heyecanlandırmış, Madrid taraftarlarını üzmüş, Avrupa'daki basketbolseverleri ise düşündürtmüştü. O paylaşımda kendisi ve yanında Arjantin Milli Takımı'ndan arkadaşı Campazzo vardı. Üstlerindeki formada beyaz ve görmeye alışık olduğumuz açık mavinin aksine kırmızı şeritler vardı. Yani Kızılyıldız forması. 

 

Facundo Campazzo transferi için gün sayılırken ortalığı karıştıracak bir isim daha Kızılyıldız için ortaya atıldı: Milos Teodosic. 2007 yılında Sırbistan'dan rotasını Yunanistan çeviren Milos Teodosic, o günden beri kulüp kariyerinde hiç Sırbistan geri dönmedi. Şimdilerde ise dönebileceği konuşuluyor. Üstelik kariyerinde iki kez kırmızı ve beyaz renkli Avrupa takımında mücadele etmiş biri olarak renklere adapte olma konusunda sıkıntı yaşayacağını kimse düşünmüyordur herhalde. 

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arda müldür
arda müldür
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