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27 Aralık 2022 - 23:29

Kızılyıldız Başkanı Nebojsa Covic şok açıklamalarıyla Sırbistan gündeminde

Kızılyıldız sezon içinde yaptığı flaş hamlelerle tüm kıtada konuşuldu. Vildoza sonrası Ivanovic'in gelmesiyle takımın çehresi değişti. Arka arkaya alınan galibiyetlerle EuroLeague'de puan cetvelinde üst sıralara tırmandılar. Başkan, pastanın çileğini sona saklamıştı. Sırbistan'a bir tane tangocu gelmişti. Ama ona göre bu sayı neden iki olmasındı. İkinci tangocu da takıma gelince Avrupa yerinden oynadı.

SPOR
27 Aralık 2022 - 23:29
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Kızılyıldız Başkanı Nebojsa Covic şok açıklamalarıyla Sırbistan gündeminde


Kızılyıldız sezon içinde yaptığı flaş hamlelerle tüm kıtada konuşuldu. Vildoza sonrası Ivanovic'in gelmesiyle takımın çehresi değişti. Arka arkaya alınan galibiyetlerle EuroLeague'de puan cetvelinde üst sıralara tırmandılar. Başkan, pastanın çileğini sona saklamıştı. Sırbistan'a bir tane tangocu gelmişti. Ama ona göre bu sayı neden iki olmasındı. İkinci tangocu da takıma gelince Avrupa yerinden oynadı.

Adeta bir hediye vermişti Covic. Partizan deplasmanında EuroLeague'in ilk Belgrad derbisi kazanılmıştı. Büyük bir apoletti. Hediyesi daha da büyük oldu. Facundo Campazzo, Madrid tarifeli uçak biletini yakıp Sırbistan'ın kalbine iniş yaptı. Transfer çokça konuşuldu. Ki konuşulmaya da devam ediyor. Peki değirmenin suyu nereden geliyordu?



İşte bu soru Covic'i kızdırdı. Başkan açtı ağzını, yumdu gözünü. 64 yaşındaki Sırp, "Basında durmadan Campazzo’ya ödediğimiz paraya dair bazı soru işaretlerinin olduğunu görüyorum. Özellikle bazı insanlar, bu transfer için devletten yardım aldığımızı iddia ediyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz da! Kulübümüzde sezonluk bütçeye dair incelemeler bundan üç ay önce yapıldı. Bu incelemenin ardından ortaya çıkan detayları şeffaf bir şekilde paylaştık, ülkemizde bazı diğer kulüpler ise bunu yapamadı. Siz basın organlarının yerinde olsam bu konunun üzerine giderdim. Şunu söyleyebilirim ki bizim Campazzo için ödeyeceğimiz para, bazı kulüplerin bazı oyunculara ödedikleri paralardan çok daha az" şeklinde konuştu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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