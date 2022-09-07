YAŞAM
07 Eylül 2022 - 06:58

Kızını, oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir şahıs, kızını oğluna istemeye gelen kişiye kurşun yağdırdı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 06:58
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Kızını, oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı


Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi, Orhan Gazi Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet G. (55), oğlu için Cevdet D.'nin (60) kızını istemeye gitti. Bunu istemeyen ve duruma tepki gösteren Cevdet D., Hikmet G. ile tartışma yaşadı. Bunun üzerine Cevdet D., Hikmet G.'nin yanına giderek yumruk attı.

Çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak üzere araya girdi. Ardından Cevdet D., yanında getirdiği silahı çıkartarak Hikmet G.'ye kurşun yağdırdı. Yaralanan Hikmet G. kanlar içinde yere yığılırken, Cevdet D. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yollandı.



Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şahıs yakalandı

Öte yandan polis ekipleri, Hikmet G.'yi yaralayıp olay yerinden kaçan Cevdet D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan Cevdet D., sorgusu yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli şahıs buradaki işlemlerinin ardından adliyeye yollandı. Cevdet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Cevdet D.'nin, Hikmet G.'nin yanına gittiği, Hikmet G.'ye yumruk attığı ve ikilinin bir müddet boğuştuğu görülüyor. Kavgayı gören vatandaşlar araya girmeye çalışıyor. Bunun üzerine Cevdet D., yanında getirdiği tabancayı çıkararak Hikmet G.'ye kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçıyor.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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