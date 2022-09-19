YAŞAM
19 Eylül 2022 - 15:29

KKTC ile Tataristan arasında kültürel köprü kurulacak

Kültür, eğitim, sağlık ve turizm alanlarında iş birliğini geliştirmek adına Yakın Doğu Oluşumu ve Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Bu protokole birlikte iki ülke arasında kültürel köprü kurulması hedefleniyor.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 15:29
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
KKTC ile Tataristan arasında kültürel köprü kurulacak


Tataristan Cumhuriyeti Heyeti ve Yakın Doğu Oluşumu arasında imzalanan protokol ile birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk dünyası arasında kültürel köprüler kurma misyonuna da sahip olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde Tataristan Cumhuriyeti'ne özel bir alan açılacak. Bu alanda Tataristan Cumhuriyeti'nin tarihi ve kültürel simgelerini yansıtan eserler sergilenecek. Protokol çerçevesinde, aynı zamanda, ortak sergiler de düzenlenecek. Planlanan kültürel iş birlikleri bununla sınırlı da değil. Yazarların, bestecilerin ve sanatçıların karşılıklı olarak ziyaretleri; tiyatro topluluklarının ve tiyatro prodüksiyonlarının, konser programlarının ve tarihi tiyatro rekonstrüksiyonlarının karşılıklı olarak iki ülkede düzenleyecekleri etkinlikler de imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Sağlık ve turizm alanlarında iş birlikleri geliştirilecek



İki ülke arasında turizmin geliştirilmesi çalışmalarını da kapsayan protokolle birlikte kültür ve turizm turlarının düzenlenmesi de kararlaştırıldı. Kongre, sempozyum, öğrencilere yönelik yaz tatili kampları ve dil kursları ile kültür turları da düzenlenecek. Gerçekleştirilecek etkinliklerin organizasyonlarını ise Dorana Turizm üstlenecek.

Sağlık turizmini de kapsayan protokol, Tataristan Cumhuriyeti vatandaşlarının Yakın Doğu Oluşumu Hastanelerinde sağlık hizmetlerini hangi koşullarda alacaklarını da belirliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, sağlık turizmi faaliyetleri çerçevesinde Tataristan'dan gelen hastalara check-up, tüp bebek tedavileri, obezite cerrahileri, plastik ve rekonstrüktif cerrahiler, kanser hastalıkları tedavileri, kalp hastalıkları cerrahileri, göz hastalıkları tedavileri, beyin ve sinir hastalıkları cerrahileri ve ortopedi cerrahileri başta olmak suretiyle her branşta hizmet verecek.

Türk tarafında, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt ve Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ve Dorana Turizm Pazarlama ve Organizasyon Birim Müdürü Hüseyin Mavili'nin imzaladığı protokolü; Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı adına, Tataristan Cumhurbaşkanlığı Kültür Konseyi Üyesi ve Danışmanı da olan Elabuga Devlet Tarihi-Mimari ve Sanat Açık Hava Müzesi Genel Müdürü Rudenko Gulzada Rakipovna imzaladı.

Rudenko Gulzada Rakipovna'nın yanı sıra Tataristan Cumhuriyeti Heyeti'nde Kazan Tıp Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Çalışma Fakültesi Dekanı Koşpayeva Yelena Svyatoslavovna, Kazan Federal Üniversitesi Elabuga Enstitüsü Müdürü Merzon Yelena Yefimovna, Tataristan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Kütüphane Başkanı Salyakhova Alfiya Flyurovna, Tataristan Cumhuriyeti Devlet ve Halk Sanatçısı Salyakhov Rabis Magalimoviç ve Marat Khayrutdinov yer aldı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Son Haberler
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı nefes kesti
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı el-Alimi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Lindsey Graham’ı kabul...
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Adnan Oktar’a bin 198 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine...
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan ve Tacikistan Meclis Başkanları...
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Hüseyin Cinkara, WBA kıtalar arası şampiyonluğunu korumak istiyor
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Alanya’da ikinci orman yangını büyümeden söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nden BM Genel Kurul Merkezi’ne...
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
İsmail Yüksek: 'Hayallerimin olduğu yerdeyim'
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi adli tıptan alındı
Polise saldırı düzenleyen zanlının öldürdüğü yengesinin cenazesi...
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı