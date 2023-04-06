MAGAZİN
06 Nisan 2023 - 12:40

Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'den kötü haber! Kanser yüzünden bıçak altına yattı..

Türk müziğinin tanınmış isimlerinden birisi olan klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici ile ilgili hayranlarını kahreden bir haber paylaşıldı. Şenlendirici’nin kanser olduğu açıklandı ve bu nedenle ameliyat olduğu ortaya çıktı.

MAGAZİN
06 Nisan 2023 - 12:40
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Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'den kötü haber! Kanser yüzünden bıçak altına yattı..


Üzücü haber ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den geliyor. Sibel Can ve Hakan Altun'la birlikte hazırlayıp sunduğu 'Şarkılar Seni söyler' programı ile her hafta izleyicilerin karşısına çıkan Şenlendirici'nin kansere yakalandığı öğrenildi. Ameliyat edilen ünlü klarnetçinin gözetim altında olduğu ortaya çıktı.

Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'den kötü haber

KOLON KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU



Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici, bağırsak (kolon) kanserine yakalandığı bildirildi. Kolon kanseri teşhisi konulan 46 yaşındaki Şenlendirici'nin ameliyat edildiği ve şimdi de doktor gözetiminde ameliyat olduğu bildirildi.

Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'den kötü haber

'Şarkılar Bizi Söyler' programının sunucusu aynı zamanda ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici'nin ameliyatta bağırsaklarından 11 cm alındığı ve şuan sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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