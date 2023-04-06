Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'den kötü haber! Kanser yüzünden bıçak altına yattı..

Üzücü haber ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den geliyor. Sibel Can ve Hakan Altun'la birlikte hazırlayıp sunduğu 'Şarkılar Seni söyler' programı ile her hafta izleyicilerin karşısına çıkan Şenlendirici'nin kansere yakalandığı öğrenildi. Ameliyat edilen ünlü klarnetçinin gözetim altında olduğu ortaya çıktı.
KOLON KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU
Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici, bağırsak (kolon) kanserine yakalandığı bildirildi. Kolon kanseri teşhisi konulan 46 yaşındaki Şenlendirici'nin ameliyat edildiği ve şimdi de doktor gözetiminde ameliyat olduğu bildirildi.
'Şarkılar Bizi Söyler' programının sunucusu aynı zamanda ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici'nin ameliyatta bağırsaklarından 11 cm alındığı ve şuan sağlık durumunun iyi olduğu söylendi.