MAGAZİN
07 Mart 2023 - 11:45

Klibindeki o sahne Zeynep Bastık'ın başını yaktı! Video apar topar kaldırıldı

Zeynep Bastık'a ceza şoku! Apar topar sildi! Kaç TL ceza aldı? İşte detaylar...

MAGAZİN
07 Mart 2023 - 11:45
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Klibindeki o sahne Zeynep Bastık'ın başını yaktı! Video apar topar kaldırıldı
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Şarkıcı Zeynep Bastık'ın, Youtube kanalında yayınladığı klipte yer alan sahne nedeniyle başına iş açıldı. Bazı iddialara göre, sahnede "alkollü içecek reklamı yapıldığı" gerekçesiyle Bastık'a 155 bin 712 TL ceza kesildi. Klibin 10 milyon izlenmesi olan video yayından kaldırıldı. Bastık, deprem felaketlerinin ardından sosyal medyadan uzak kalmıştı ve kendisine mesaj yağınca bir paylaşımda bulundu.

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KLİBİ BAŞINA DERT AÇTI



Zeynep Bastık, Ekşi Sözlük'te gündemde olan bir konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremde enkaz altında kalan Ayfer'in kurtarılırken arama-kurtarma ekiplerinden Bastık'ın şarkısını istemesi, ünlü şarkıcıyı derinden etkilemişti. Ancak Bastık, bu olaydan sonra sosyal medyada paylaşım yapmamıştı ve hayranlarından birçok mesaj almıştı. Paylaşımında "Geçirdiğimiz bu kötü zamanlardan dolayı, herkes gibi mental olarak güçlük çekiyorum" ifadelerini kullanan Bastık, "Gitmedim buralardayım" dedi ve "Biraz kabuğuma çekildim" şeklinde mesajını tamamladı.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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