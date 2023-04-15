Kobani davasında yargılanan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için savcıdan flaş talep!













5 BİN SAYFALIK MÜTALAA

"HİÇBİR DEVLET İZİN VERMEZ"

Kobani davasında aralarında PKK'nın sözde elebaşıları ve HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da olduğu 108 sanıklı davanın esasına ilişkin bilirkişi raporu sunuldu. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sincan Cezaevi yerleşkesi salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları ve avukatları katılım gösterdi. Yargı komisyonu başkanı, sanıklar ve avukatlarının bir önceki duruşmanın ara kararına istinaden sunulan belgeler üzerinde iki gün boyunca ifade verdiklerini hatırlatıldı ve mütalaasını sunması için savcıya söz verildi.Sanık ve avukatı daha sonra ifade vermeye devam edeceklerini söyleyerek tutanağı okumamalarını istedi. O sırada sanıklar, raporu Yargı Komisyonu Başkanı'nın okuyacağını yineledikten sonra sloganlar atarak adliyeden ayrıldı. Sanıklardan bazılarının avukatları, "Başka bir mahkemede görüşeceğiz" dedi.Savcı Cemalettin Şimşek tarafından 5 bin 268 sayfa olan mütalaa, 13 bölüme ayrıldı ve özetleyerek okundu. 2014 yılının Ekim ayında, HDP ve terör örgütü PKK'nın liderleri, Suriye iç savaşına sırtını dayayan terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'de (Ainulalap) düzenlediği saldırının ardından protesto çağrısında bulundu. Sonuç olarak, İstanbul, Ankara ve Bursa'nın yanı sıra Diyarbakır'da ve 32 ile birlikte 96 ilçede yasa dışı gösteri başlatıldı. Terör örgütü PKK'ya bağlı gençlik grupları, hem sivilleri hem de kolluk kuvvetlerini hedef aldı. Saldırıların yaşandığı il ve ilçelerde yargılanmaları devam ederken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sokakta yasa dışı eylemlerde bulunan, çok sayıda kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan arayan kişi hakkında soruşturmasını başlattı. Bununla bağlantılı olarak 25 Eylül 2020 tarihinde operasyon emri verilirken Ankara merkezli başaltılan operasyonlarda 82 kişi tutuklandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda evlerinde öldürülen Kars'ın eski belediye başkanlarından Ayhan Bilgen'in de aralarında olduğu 20 kişi adreslerinden alını ve yakalandı. Zanlılar arasında o sırada ayrı dosyalardan tutuklanan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da vardı.Açıklamada, sanıklardan bazılarının olay günü terör saldırısının başlatılmasından ve eylemin tüm Türkiye'ye yayılmasından doğrudan sorumlu olduğu, söz konusu isimlerin örgüte destek amacıyla sokaklara döküldüğü belirtildi. kalabalığa çıktıkları söylendi. Rapora göre sanıklar, suçların işlenmesini kolaylaştırmak için terör örgütü PKK'nın liderleriyle birlikte çalıştı ve bazı sanıklar doğrudan suçlara karıştı. Açıklamada, "Hiçbir ülke, birlik yapısının diğer ülke veya silahlı terör örgütü tarafından kamulaştırılmasına, değiştirilmesine veya bölünmesine asla izin vermeyecektir değerlendimesinde bulunuldu. Mütaalda, sanıkların kendilerine birkaç aylık mühlet verilmesine rağmen her defasında kendilerini savunmak yerine duruşmayı uzattığını ve sanıkların davaya ortak oldukları sırada ülkenin dört bir yanında bulundukları ifade edildi. Bu çerçevede; alarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da olduğu toplam 36 sanık hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlaması yapıldı ve birer kez olmak kaydıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteği talep edildi. Öte yandan, mala zarar verme, hürriyetin kısıtlanması, adam öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından sanıklar için farklı hapis cezaları istendi. Aralarında terör örgütü liderlerinin de bulunduğu 72 sanığın dosyalarının ayrıştırılması çağrısı yapıldı.