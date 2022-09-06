EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 23:54

KOBİ'lerin finansal ihtiyaçları için hazineden yeni destek!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması ve aynı zamanda desteklenmesi amacıyla yeni bir çalışma başlattıklarını söyleyerek çalışmanın tamamlanır tamamlanmaz kamuoyu bilgilendirmesi ile açıklayacaklarını söyledi.

EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 23:54
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KOBİ'lerin finansal ihtiyaçları için hazineden yeni destek!


Bakan Nureddin Nebati, Maliye Bakanlığı'nın KOBİ'ler için yeni bir kefalet destek paketi hazırladığını duyurdu. Bakan Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ekonomik modeli kapsamında bugüne kadar uygulanan destek paketlerinin teminatsız şirketlerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Hazine Destekli Kefalet Paketi

Bakan Nebati, yardım paketine ilişkin şöyle bir açıklamada bulundu:



“Teminat konusunda eksiklik yaşayan KOBİ'lerin finansal alandaki ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı ön planda tutan Türkiye ekonomik modeline uygun, 'Hazine Destekli Kefalet Paketi' üzerinde çalışıyoruz. KOBİ'leri merkeze alan bir anlayışla tasarlanan 'Hazine Destekli Kefalet Paketi', kullanım şart ve koşulları ile hazıerlandıktan sonra paketin diğer tüm detayları kamuoyunun bilgisine sunulacak"

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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