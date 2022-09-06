KOBİ'lerin finansal ihtiyaçları için hazineden yeni destek!







Bakan Nebati, yardım paketine ilişkin şöyle bir açıklamada bulundu:







Bakan Nureddin Nebati, Maliye Bakanlığı'nın KOBİ'ler için yeni bir kefalet destek paketi hazırladığını duyurdu. Bakan Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ekonomik modeli kapsamında bugüne kadar uygulanan destek paketlerinin teminatsız şirketlerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığını söyledi.“Teminat konusunda eksiklik yaşayan KOBİ'lerin finansal alandaki ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı ön planda tutan Türkiye ekonomik modeline uygun, 'Hazine Destekli Kefalet Paketi' üzerinde çalışıyoruz. KOBİ'leri merkeze alan bir anlayışla tasarlanan 'Hazine Destekli Kefalet Paketi', kullanım şart ve koşulları ile hazıerlandıktan sonra paketin diğer tüm detayları kamuoyunun bilgisine sunulacak"