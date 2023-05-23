Koç Holding, TAT Gıda paylarını satışa çıkarıyor!







Koç Holding, KAP'a şu açıklamayı yaptı:







Türkiye'nin en büyük hissedar şirketlerinden biri olan Koç Holding, Tat Gıda'nın satışı için alternatifleri değerlendirmeye başladı."Ana hissedarımız Koç Holding A.Ş., Tat Gıda hisselerinin satışı da dahil olmak üzere stratejik alternatif durumlarının değerlendirilmesi amacıyla inceleme başlatmış ve bu konuda finansal danışmanlık kararı verilmiştir. Ön Değerlendirme Aksiyonları başlatılmıştır. Ancak şu anda somut bir karar henüz alınmamıştır.Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca bir Koç Holding'in toplantısının bildirilmesi üzerine süreci aksatmamak ve şirketin ve borsada işlem gören ana ortağı Koçi Holding'in meşru menfaatlerini korumak amacıyla söz konusu devir duyurusu ertelenmiştir. Bu beyan, bilgilerin gizliliğinin garanti edilemeyeceği varsayıldığı için yapılmıştır."