Koç ve Boğaziçi'den sonra İTÜ'den de yüz yüze eğitim kararı!













İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yerleşkelerdeki yurtlarda kalan öğrenciler arasından vaka sayılarında görülen artışlar nedeniyle koronavirüse karşı aldıkları yeni önlemleri açıkladı.Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı döneminin sonuna kadar, yüz yüze devam ettirilen derslerin tamamının hibrit yöntem ile yürütülmesine karar verdiklerini duyurdu. Bu karara göre öğretim elemanları söz konusu dersi sınıfa gelen öğrencilere yüz yüze anlatırken sınıfa gelemeyen öğrenciler de dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınından takip edecek.Karar da ayrıca dersliklerde yoğunluklara izin verilmeyeceği ve bina içerisinde maske kullanımının zorunlu tutulacağı ve konuyla ilgili güvenliklerin sürekli uyarılarda bulunacağı aktarıldı.