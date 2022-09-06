Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede ekiplerce yapılan istihbari çalışma neticesinde Başiskele ilçesinde operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 316 bin TL olan, 11 milyon 580 bin adet makaron ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği elde edildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
YAŞAM
06 Eylül 2022 - 15:30
Kocaeli'de 11 milyon 580 bin adet makaron ele geçirildi
Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 316 bin TL olan, 11 milyon 580 bin adet makaron ile 1 adet ruhsatsız tüfeği elde edildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
YAŞAM
06 Eylül 2022 - 15:30
EDİTOR
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