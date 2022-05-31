YAŞAM
31 Mayıs 2022 - 01:20
Güncelleme: 31 Mayıs 2022 - 01:20

Kocaeli'de helikopter kazası ihbarı asılsız çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğüne yönelik yapılan ihbarın olduğu bölgeye giden ekipler ihbarın asılsız olduğunu belirledi. Vatandaşların kaza olarak gördükleri olayın işaret fişeği olduğu anlaşıldı.

YAŞAM
31 Mayıs 2022 - 01:20
Güncelleme: 31 Mayıs 2022 - 01:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kocaeli'de helikopter kazası ihbarı asılsız çıktı
Kocaeli  Körfez ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Melen Mahallesi mevkiinde işaret fişeğini gören vatandaşlar, olayı helikopter kazası olarak nitelendirip durumu ekiplere ihbarda bulundu .Gelen ihbar ile birlikte çok sayıda polis ekibi, İtfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi ihbarın yapıldığı bölgeye intikal etti. Bölgeyi araştıran ekipler bir süre sonra yapılan ihbarın asılsız olduğunu belirledi. 

Vatandaşların işaret fişeğinin helikopter düşmesi sandıkları ortaya çıktı.Olaylara şahit olan vatandaşlardan Murat Koç adlı vatandaş, "Belen köyünde hayvancılıkla uğraşıyorum. Helikopterin düştüğüne dair bize bilgi gelince bu bölgeye hakim olduğumuz için etrafa motosikletle baktık ancak bir şey göremedik. Jandarma ve muhtarla iletişime geçtim, her yeri kontrol ettik. Bir şey bulamadık. Bölgeye hakim olduğumuz için her yere baktık. Motosikletle gidebileceğimiz en uç yerlere kadar gittik baktık. Bu bölgeye düşmedi. Bu bölgede olsaydı illaki görürdük, bilirdik" dedi.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Çanakkale'de korkunç cinayet! Kürek ile öldürüldü
Çanakkale'de korkunç cinayet! Kürek ile öldürüldü
Kağıthane'de akıl almaz olay! Freni boşalan araç evin içine girdi
Kağıthane'de akıl almaz olay! Freni boşalan araç evin içine girdi
Son Haberler
İngiltere'de panik! Maymun çiçeği hastalığı hızla yayılıyor
İngiltere'de panik! Maymun çiçeği hastalığı hızla yayılıyor
Türkiye’nin ilk Covid-19 yoğun bakımı kapatıldı
Türkiye’nin ilk Covid-19 yoğun bakımı kapatıldı
Bakan Nurettin Nebati 'den büyüme ve enflasyon hakkında açıklama
Bakan Nurettin Nebati 'den büyüme ve enflasyon hakkında açıklama
İzmir Gülüş Estetiği
İzmir Gülüş Estetiği
Şampiyon Trabzonspor Devler Ligi için hazırlıklara başladı
Şampiyon Trabzonspor Devler Ligi için hazırlıklara başladı
Kira uyuşmazlıklarına çözüm
Kira uyuşmazlıklarına çözüm
Beşiktaş'ta yeniden başkanlık seçimi! Ahmet Nur Çebi yeniden başkan
Beşiktaş'ta yeniden başkanlık seçimi! Ahmet Nur Çebi yeniden başkan
Bakan Koca açıkladı! Artık toplu taşımada zorunlu değil
Bakan Koca açıkladı! Artık toplu taşımada zorunlu değil
Çanakkale'de korkunç cinayet! Kürek ile öldürüldü
Çanakkale'de korkunç cinayet! Kürek ile öldürüldü
Ünlü analist korkuttu! Kripto paralardaki düşüşü tahmin etmişti
Ünlü analist korkuttu! Kripto paralardaki düşüşü tahmin etmişti