Kocaeli'de helikopter kazası ihbarı asılsız çıktı

Kocaeli Körfez ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Melen Mahallesi mevkiinde işaret fişeğini gören vatandaşlar, olayı helikopter kazası olarak nitelendirip durumu ekiplere ihbarda bulundu .Gelen ihbar ile birlikte çok sayıda polis ekibi, İtfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi ihbarın yapıldığı bölgeye intikal etti. Bölgeyi araştıran ekipler bir süre sonra yapılan ihbarın asılsız olduğunu belirledi.Vatandaşların işaret fişeğinin helikopter düşmesi sandıkları ortaya çıktı.Olaylara şahit olan vatandaşlardan Murat Koç adlı vatandaş, "Belen köyünde hayvancılıkla uğraşıyorum. Helikopterin düştüğüne dair bize bilgi gelince bu bölgeye hakim olduğumuz için etrafa motosikletle baktık ancak bir şey göremedik. Jandarma ve muhtarla iletişime geçtim, her yeri kontrol ettik. Bir şey bulamadık. Bölgeye hakim olduğumuz için her yere baktık. Motosikletle gidebileceğimiz en uç yerlere kadar gittik baktık. Bu bölgeye düşmedi. Bu bölgede olsaydı illaki görürdük, bilirdik" dedi.