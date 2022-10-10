YAŞAM
10 Ekim 2022 - 11:25

Kocaeli'de platonik aşkını öldürmek için gitti 15 yaşındaki kızını katletti!

Kocaeli Gebze'de 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın öldürülmesiyle ilgili detaylar polisin titiz çalışması sonrası ortaya çıktı. İki gündür evin bulunduğu sokağı gözetleyen Taner Yaylacı'nın, olay günü platonik olarak aşk beslediği anne Aylin Çetin'i öldürmeye geldi, ancak evde okula gitmeye hazırlanan Büşra Kabataş'ı öldürdüğü belirlendi.

YAŞAM
10 Ekim 2022 - 11:25
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Kocaeli'de platonik aşkını öldürmek için gitti 15 yaşındaki kızını katletti!


Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde üç katlı bir apartmanda yangın çıktı. Apartmanın ikinci katında başlayan yangın için polis, sağlık çalışanları ve itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye giderek müdahale etti.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, 15 yaşında olduğu belirlenen Büşra Kabataş'ın cansız bedeniyle karşılaştılar. Yapılan incelemenin ardından Kabataş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kabataş'ın dün defnedildiği bildirildi.



Kocaeli'de platonik aşkını öldürmek için gitti 15 yaşındaki kızını katletti

POLİS, YANGIN SONRASI CİNAYET ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın hemen ardından polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ekip, kanıtlara dayanarak olayın cinayet olma olasılığına odaklandı. Ekip, yangının Büşra Kabataş'ın öldürülmesinin ardından delilleri örtmek için çıkarıldığını belirledi.

Kocaeli'de platonik aşkını öldürmek için gitti 15 yaşındaki kızını katletti

Polis, yaptığı incelemeler sonrasında Büşra Kabataş'ı öldüren kişinin annesi Aylin Çetin'e platonik bir aşk besleyen Taner Yaylacı olduğunu belirledi. Olaydan iki saat sonra kaçmaya hazırlanan Yaylacı, Zonguldak'a kaçmak isterken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Yaylacı, yapılan yargılamanın ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ÖNCE MERDİVENLERDE BIÇAKLAMIŞ SONRA YATAĞINDA YAKMIŞ!

İki gündür evin bulunduğu sokağı gözetleyen Taner Yaylacı'nın olayın meydana geldiği gün platonik aşk beslediği anne Aylin Çetin'i öldürmeye geldiği ancak evde gördüğü kızı Büşra Kabataş'ı öldürdüğü ortaya çıktı.

Kocaeli'de platonik aşkını öldürmek için gitti 15 yaşındaki kızını katletti

Yaylacı'nın polise verdiği ifadesinde evin kapısında bekledikten sonra okula gitmek için kapı önünde ayakkabılarını giymeye çalışan Büşra Kabataş'ı gördükten sonra onu yakaladığını ve merdivende bıçakladıktan sonra da odasına götürüp boğduğu ve üzerine yorganı örterek yanında getirdiği yanıcı madde ile yaktığını söylediği öğrenildi.

Aslında Ayşe Çetin'i öldürmek için geldiğini fakat kızı Büşra ile karşılaşında onu öldürmek zorunda kaldığını söyleyen Taner Yaylacı, kızı öldürdükten sonra delilleri yok edebilmek için evi yakmak istediğini ve hemen uzaklaşmak için de kaçtığını söylediği aktarıldı. Cinzyet zanlısı Yaylacı'nın Zonguldak'a gitmek isterken polisler tarafından yakalandığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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