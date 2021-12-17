YAŞAM
17 Aralık 2021 - 14:12

Kocaeli'de temizlik işçisi hafriyat döküm sahasında ölü bulundu!

YAŞAM
17 Aralık 2021 - 14:12
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Kocaeli'de temizlik işçisi hafriyat döküm sahasında ölü bulundu!
2015 yılından temizlik yaptığı sokağın çöpünde 20 bin TL bulan ve parayı sahibine teslim ederek belediye tarafından "yılın personeli" olarak ödüllendirilen Celal Serçe, hafriyat döküm sahasında ölü bulundu.








Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hafriyat döküm sahasının içinde terk edilmiş aracın yanında kanlar içinde yatan bir kişiyi bulan vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerinde olan ekipler yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit ettiler ve şahsın temizlik görevlisi olarak görev yapan Celal Serçe (47) olduğu tespit ettiler. Celal Serçe'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler Serçe'nin cansız bedenini olay yeri inceleme işlemlerinin tamamlanması sonrası ambulansa aldılar ve otopsi yapılması için morga kaldırdılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 
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