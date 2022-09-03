YAŞAM
03 Eylül 2022 - 10:40

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda onlarca gram uyuşturucu ve 247 kök hint keneviri elde edildi.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 10:40
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Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama


Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonda onlarca gram uyuşturucu ve 247 kök hint keneviri elde edildi. Yakalanan 22 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik İzmit, Gölcük, Kartepe ve Gebze ilçelerinde 8 farklı yerde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda 247 kök hint keneviri bitkisi, 583 gram esrar, bin 1 ecstasy, 15 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 1 gram eroin, 1 av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 900 TL nakit para elde edildi. Malzemelere el konulurken yakalanan 22 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı.



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