Kocaeli'de uyuşturucudan ölen baba kızının da ölümüne neden oldu!

Korkunç olay gece saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesinde meydana geldi. Çimen Sokak girişinde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda iddialara göre İbrahim K. isimli bir kişi evde uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucudan çıkan duman evin içindeki eşi Songül K. ile kızı E.M.K.'yı da etkiledi.
Aileden bir süre haber alamayan yakınları eve geldiler ve kapıyı çalmaya başladılar. Israrla çalınan kapının açılmaması üzerine devreye polis girdi. Eve gelen ekipler çilingir yardımıyla evin kapısını açtıklarında salonda hareketsiz bir şekilde yatan İbrahim K. ve kızı E.M.K.’yı gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirlediler.