GÜNDEM
17 Ekim 2022 - 02:04

Kocaeli'de uyuşturucudan ölen baba kızının da ölümüne neden oldu!

Kocaeli Darıca'da yaşayan bir adam, evinde uyuşturucu madde kullanırken hayatını kaybetti. Uyuşturucu dumanından etkilenen 4 yaşındaki küçük kızı da hayatını kaybederken, anne kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

GÜNDEM
17 Ekim 2022 - 02:04
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kocaeli'de uyuşturucudan ölen baba kızının da ölümüne neden oldu!


Korkunç olay gece saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesinde meydana geldi. Çimen Sokak girişinde bir apartman dairesinde meydana gelen olayda iddialara göre İbrahim K. isimli bir kişi evde uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucudan çıkan duman evin içindeki eşi Songül K. ile kızı E.M.K.'yı da etkiledi.

Kocaeli'de uyuşturucudan ölen baba kızının da ölümüne neden oldu!



Aileden bir süre haber alamayan yakınları eve geldiler ve kapıyı çalmaya başladılar. Israrla çalınan kapının açılmaması üzerine devreye polis girdi. Eve gelen ekipler çilingir yardımıyla evin kapısını açtıklarında salonda hareketsiz bir şekilde yatan İbrahim K. ve kızı E.M.K.’yı gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirlediler.

ANNE APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kocaeli'de uyuşturucudan ölen baba kızının da ölümüne neden oldu!

Anne Songül K. ise olay yerine gerçekleştirilen ilk müdahale sonrası ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrasında ise Songül K., başka bir hastaneye gönderildi.

Çiftin diğer çocuklarının olayın yaşandığı gece bir akrabasının evinde kaldıkları ortaya çıkarken polis ekipleri evde arama yaptı ve olaya ilişkin bir soruşturma başlattı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri devam eden maden işçilerini görmeye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri devam eden maden işçilerini görmeye gitti
Özgür Aybaş'a alkol ve sigaranın zamlı fiyat liste paylaşımı pahalıya patladı!
Özgür Aybaş'a alkol ve sigaranın zamlı fiyat liste paylaşımı pahalıya patladı!
Milyonlarca emekli ve çalışana müjde: Ücret kabı sona eriyor maaş artışları başlıyor!
Milyonlarca emekli ve çalışana müjde: Ücret kabı sona eriyor maaş artışları başlıyor!
Bursa'da yürek burkan olay! Kadını cani kocasından kurtarmaya çalışan polis şehit oldu
Bursa'da yürek burkan olay! Kadını cani kocasından kurtarmaya çalışan polis şehit oldu
Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaralar zamlandı? 14 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatları ve 2022 en ucuz-en pahalı sigara listesi
Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaralar zamlandı? 14 Ekim Philip Morris, JTI, BAT sigara fiyatları ve 2022 en ucuz-en pahalı sigara listesi
Billur Kalkavan'dan üzen veda! Billur Kalkavan kimdir, neden öldü? Billur Kalkavan'ın hayatı ve ölüm nedeni
Billur Kalkavan'dan üzen veda! Billur Kalkavan kimdir, neden öldü? Billur Kalkavan'ın hayatı ve ölüm nedeni
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri devam eden maden işçilerini görmeye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri devam eden maden işçilerini görmeye...
Kanye West'in eski kayınvalidesi hakkında ifşası Kardashian ailesinde fırtınalar estirecek!
Kanye West'in eski kayınvalidesi hakkında ifşası Kardashian ailesinde...
Emekliler çifte zam alacak: Enflasyon farkı ve ek artışlar peş peşe! 2023'te emekli maaşları ne olacak? Kümülatif artış sonrası emekli maaş hesaplaması
Emekliler çifte zam alacak: Enflasyon farkı ve ek artışlar peş peşe!...
Öğrenciler dikkat! 1.611 TL karşılıksız para yardımı için form açıldı! e-Devlet üzerinden başvuran öğrencilere aylık ödeme yapılıyor
Öğrenciler dikkat! 1.611 TL karşılıksız para yardımı için form...
VakıfBank, binlerce SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin promosyonlarını yeniden güncelledi!
VakıfBank, binlerce SSK ve Bağ-Kur'lu emeklilerin promosyonlarını...
Prens Selman'dan Ukrayna'ya yarım milyon dolarlık insani yardım!
Prens Selman'dan Ukrayna'ya yarım milyon dolarlık insani yardım!
0,75 faiz oranlı esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? 500 bin TL esnaf kefalet kredisi başvuru bilgileri ve ödeme planı
0,75 faiz oranlı esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? 500 bin...
Araba alacak milyonlar bu haberle ilgileniyor: ÖTV detayları açıklandı!
Araba alacak milyonlar bu haberle ilgileniyor: ÖTV detayları açıklandı!
Emeklilerin bayram ikramiyeleri geçmişe dönük faiziyle ödenecek!
Emeklilerin bayram ikramiyeleri geçmişe dönük faiziyle ödenecek!
Özgür Aybaş'a alkol ve sigaranın zamlı fiyat liste paylaşımı pahalıya patladı!
Özgür Aybaş'a alkol ve sigaranın zamlı fiyat liste paylaşımı pahalıya...
WhatsApp'ta hatalı mesajlara son! Çok beklenen mesaj düzeltme özelliği geliyor!
WhatsApp'ta hatalı mesajlara son! Çok beklenen mesaj düzeltme özelliği...
Milyonlarca emekli ve çalışana müjde: Ücret kabı sona eriyor maaş artışları başlıyor!
Milyonlarca emekli ve çalışana müjde: Ücret kabı sona eriyor maaş...
Acil ihtiyaç ve borç kapatma kredisi isteyenlere duyuru! TC numarası 1-2-3-4-5 olanlara 90 bin TL kredi fırsatı
Acil ihtiyaç ve borç kapatma kredisi isteyenlere duyuru! TC numarası...
Cengiz Ünder için flaş iddia! Beşiktaş yönetimi Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile görüşüyor
Cengiz Ünder için flaş iddia! Beşiktaş yönetimi Cengiz Ünder transferi...
Bursa'da yürek burkan olay! Kadını cani kocasından kurtarmaya çalışan polis şehit oldu
Bursa'da yürek burkan olay! Kadını cani kocasından kurtarmaya çalışan...