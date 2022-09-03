Kocali'de Yeşilçam Vokal Grubu Rüzgarı Esti













Hababam Sınıfı serisinin usta oyuncularından "Hayta İsmail" lakaplı Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve ''Bacaksız'' lakaplı Tuncay Akça'nın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, şarkılarla Kocaelilere nostalji dolu anlar yaşattı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz boyunca düzenlenen Yaz Şenliği etkinliğinin 14'üncüsü Yenidoğan Serdar Mahalle'sinde gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı serisinin usta oyuncularından Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça'nın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, şarkılarla dinleyenlere nostalji yaşattı. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilçam'ın emektarlarının mutlulukları gözlerinden okundu. Şenlik alanında kendilerini bekleyen katılımcılarla da buluşan Yeşilçam Vokal Grubu, çocuklar başta olmak suretiyle herkesle bol bol fotoğraf çektirdi. Düzenlenen şenlikte sahne alan Yeşilçam Vokal Grubu vatandaşlara unutamayacakları bir gün yaşattı.Çocuklara etkinlik boyunca animatörler ve palyaçolar eşlik etti. Çocuklar palyaçolar ile dans ederek oyunlar oynadı. Programın devamında sosyal medyadan tanınan Kandıralı Matematik Öğretmeni Barış Gökdemir, 81 ili tek nefeste saydı. Animatörler çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak çocukların yüzünü güldürdü. Program sonu itibariyle ise çekiliş yapıldı. Bisiklet başta olmak suretiyle hazırlanan hediyeler kurayla sahiplerini buldu.