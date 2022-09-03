YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:15

Kocali'de Yeşilçam Vokal Grubu Rüzgarı Esti

Hababam Sınıfı serisinin usta oyuncularından "Hayta İsmail" lakaplı Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve ’’Bacaksız’’ lakaplı Tuncay Akça’nın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, şarkılarla Kocaelilere nostalji dolu anlar yaşattı.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:15
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kocali'de Yeşilçam Vokal Grubu Rüzgarı Esti


Hababam Sınıfı serisinin usta oyuncularından "Hayta İsmail" lakaplı Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve ''Bacaksız'' lakaplı Tuncay Akça'nın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, şarkılarla Kocaelilere nostalji dolu anlar yaşattı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz boyunca düzenlenen Yaz Şenliği etkinliğinin 14'üncüsü Yenidoğan Serdar Mahalle'sinde gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı serisinin usta oyuncularından Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça'nın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, şarkılarla dinleyenlere nostalji yaşattı. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilçam'ın emektarlarının mutlulukları gözlerinden okundu. Şenlik alanında kendilerini bekleyen katılımcılarla da buluşan Yeşilçam Vokal Grubu, çocuklar başta olmak suretiyle herkesle bol bol fotoğraf çektirdi. Düzenlenen şenlikte sahne alan Yeşilçam Vokal Grubu vatandaşlara unutamayacakları bir gün yaşattı.




Çocuklara etkinlik boyunca animatörler ve palyaçolar eşlik etti. Çocuklar palyaçolar ile dans ederek oyunlar oynadı. Programın devamında sosyal medyadan tanınan Kandıralı Matematik Öğretmeni Barış Gökdemir, 81 ili tek nefeste saydı. Animatörler çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak çocukların yüzünü güldürdü. Program sonu itibariyle ise çekiliş yapıldı. Bisiklet başta olmak suretiyle hazırlanan hediyeler kurayla sahiplerini buldu.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Hayalleri yangında kül oldu
Hayalleri yangında kül oldu
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı !
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı !
Son Haberler
CHP liderinden 2023 seçimlerine adaylık açıklaması: 6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım!
CHP liderinden 2023 seçimlerine adaylık açıklaması: 6'lı masa uzlaşırsa...
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba gibi giriş yaptı!
Yasak Elma Engin kimdir, gerçek adı nedir? Bekir Aksoy diziye bomba...
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Bakanlar Kabinesi, ekonomi ağırlıklı toplantı için hazırlandı!
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu Turan'dan geldi
Ayça Ayşin Turan güzelliği ile hayran bıraktı! Sıfır makyaj pozu...
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Defne Samyeli ve Serdar Bilgili'den aşk bombası!
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce dondu kaldı
Tezgahtaki karpuzu çalmak için omuzladı, karşısındaki kadını görünce...
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından katledildi!
İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından...
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan tarz değişikliği geldi! Özkan'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin yıldızı parladı! Devrim Özkan'dan...
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı korku kameraya yansıdı
Lüks otomobillerin kazasında kadın sürücü ölümden döndü, yaşadığı...
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama bizi katlediyorlar'
Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Var olma savaşı veriyoruz ama...
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları...
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak belirlendi!
Ağustos ayı verilerinde yılık enflasyon rakamı yüzde 80,21 olarak...
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'
Ezgi Başaran: 'Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak'