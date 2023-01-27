YAŞAM
27 Ocak 2023 - 12:41

Kocasına 'aslanım' diyen kadından olay itiraf! Yatağa gelip... Esra Ezmeci bin pişman oldu! Bu kadarı da olmaz dedirten açıklamalar...

Uzmanlığını sosyal medya hesaplarında aktif olarak tanıtan klinik psikolog Esra Ezmeci, dün akşam Instagram hesabında yeni bir Soru-Cevap etkinliğine ev sahipliği yaptı. Takipçilerinin yaşadığı ilginç olayları hesabının story bölümünden paylaşan Ezmeci, bir takipçisinin eşi ile arasında geçen ilginç bir olayı da paylaştı. Esra Ezmeci bu paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

YAŞAM
27 Ocak 2023 - 12:41
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Kocasına 'aslanım' diyen kadından olay itiraf! Yatağa gelip... Esra Ezmeci bin pişman oldu! Bu kadarı da olmaz dedirten açıklamalar...


Son zamanların en çok konuşulan uzman klinik psikoloğu Esra Ezmeci, uzmanlık bilgilerini sürekli olarak Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Platformu en çok ilgi gören psikoloğu olan Esra Ezmeci, dün akşam Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve ev sahipliği yaptığı soru-cevap etkinlikleriyle gündem yarattı. Ezmeci, bu etkinliği ile platformun gündemine oturdu...

Esra Ezmeci Soru-Cevap etkinliği



Esra Ezmeci, uzmanlığını ve tecrübesini paylaşmak için dün gece soru-cevap etkinliğine katılan sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtladı ve paylaşımlarda bulundu. Bir kullanıcının sorusu herkesi güldürürken ünlü psikoloğun konuya yaklaşımı ise çok ilginçti.

Klinik psikolog Esra Ezmesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen soru-cevap bölümüne katılan sosyal medya kullanıcısı "Sen bir aslansın" diyerek kocasını övdüğünü fakat ardından onu saçlarını sarıya boyarken gördüğünü söyledi. Eşinin son zamanlarda yatakta sürekli kükrediğinden dert yanan kadın kullanıcı, Esra Ezmeci'den yardım istedi.

Esra Ezmeci Soru-Cevap etkinliği

“SİZİ CİDDİYE ALIYOR!”

Klinik psikolog Esra Ezmeci, kadının durumunu şöyle yorumladı: "Söyleyeceklerinizi çok ciddiye alıyor demek ki. Farklı şeyler söyleyebilir ve kocanızın güçlü yönlerinden bahsederek sizi iyi hissettirdiği için iltifat edebilirsiniz."

Esra Ezmeci Soru-Cevap etkinliği

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