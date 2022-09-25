Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü













Olay, dün gece Alaşehir ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, 3 çocuk annesi K.C. ile eşi Süleyman C. arasında belli olmayan bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.C, eşine ait ruhsatlı tabanca ile 3 el ateş etti.Göğsünden ağır yaralanan Süleyman C., ihbar üzerine olayın gerçekleştiği yere gelen ambulansla kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata gözlerini yumdu. K.C. olay sonrası evinde jandarmaya teslim oldu.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.