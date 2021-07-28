Dizler bazen çekimleri sırasında koronavirüs ‘ün etkisi ile karşı karşıya gelebiliyor. Ancak bunun için birçok önlem alınsa dahi virüsün bulaşma riski ne yazık ki bazen her şeye rağmen engellenememektedir. Televizyon dünyasında ki birçok dizi yaz tatiline giriş yapmış iken yeni yapım olan Kod Adı Sınır adlı dizi ise çekimlere başlamış durumda. Sınır adlı yeni dizinin çekimleri esnasında yaşanan virüs şoku sonucunda ise sette çalışan birçok kişi de derhal kendisini hastaneye attı. Peki yeni dizinin çekimleri esnasında neler yaşandı?

Kod Adı Sınır adlı yeni diziye koronavirüs şoku!

Ekranların yeni yapımlarından bir tanesi olan Kod Adı Sınır adlı dizinin çekimleri sırasında dizide yer alan ünlü oyuncuların koronavirüs ‘e yakalandıkları belirtildi. Ayrıca set çalışanlarının da riskli grupta oldukları duyuruldu. Yapılan testlerin sonucunda ise toplamda 9 kişide koronavirüs tespit edildi. Dizinin başrollerinde ise oyuncu Miray Akay, Aslıhan Kapanşahin, Aslıhan Karalar, Cansu Sabancı, Sedef Çalışır, Çağla Boz, Burak Altay ile Erdem Şanlı gibi ünlü isimler yer almaktadır. Sette yaşanan virüs vakasından dolayı ise dizinin çekimlerine de bir süre ara verildiği belirtildi.

Dizide ki Tolgahan Sayışman detayı ise heyecanlandırdı

Yeni dizi olan Kod Adı Sınır ‘ı çeken yapımcı şirket olan HAN Medya & Yapım. Bu şirketin sahibinin ise birçok dizi ve yapımda yer alan ünlü ve yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman olduğu öğrenildi. Sayışman ‘ın hayatında bir ilki yapacağı Kod Adı Sınır adlı dizi setinde ise oldukça büyük bir talihsizlik meydana geldi ve dizi setinde koronavirüs vakası tespit edildi. Ancak neyse ki oyuncuların ve set çalışanlarının karantina dönemleri sona erdikten sonra dizinin çekimlerine kaldıkları yerden devam edebilecekler.

Kod Adı Sınır dizisi ne zaman yayınlanacak?

Kod Adı Sınır adlı yeni dizinin bu yaz ayları içerisinde ekranlara merhaba demesi beklenmektedir. Fakat Ağustos ayı içerisinde dizi yayınlanmaz ise Eylül ayının gelişi ile birlikte dizi mutlaka yayın hayatına başlamış olacak. yeni dizi, Kod Adı Sınır olarak ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.