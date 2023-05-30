Kokusu komşu kıskandıracak lezzet! Bol malzemeli paçanda böreği! Çay demlenene kadar hazır kolay tarif







PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ











Paçanga böreği, Türk mutfağına ait lezzetli bir börek çeşididir. Bu tatlı-sert börek, genellikle kahvaltı sofralarında, atıştırmalık olarak veya özel davetlerde sunulur. Bugün sizlerle paçanga böreği tarifini paylaşacağız, böylece bu lezzeti evinizde de kolayca hazırlayabileceksiniz. Paçanga böreği, hem göz alıcı görüntüsüyle hem de lezzetiyle sofraları süsler. İçindeki malzemelerin uyumu, pastırmanın kendine özgü tadı ve kaşar peynirinin uzayan dokusuyla birleşerek enfes bir lezzet sunar. Aynı zamanda bu börek, evde kolayca hazırlanabilen bir tarif olmasıyla da tercih edilir.Paçanga böreği tarifi için gereken malzemeler şunlardır:3 adet yufka (dörde bölünmüş) 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri 80 gram çemensiz pastırma (doğranmış) 1 adet domates (kabukları soyulmuş, doğranmış) 2 adet yeşil biber (doğranmış) Ayrıca kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağı kullanacağız. Paçanga böreği tarifinin püf noktası, böreğin iç harcını sulandırmamak için domatesleri doğradıktan sonra suyunu süzdürmenizdir. İlk olarak, yufkaları üst üste serin ve dört eşit parçaya bölerek sekiz adet üçgen yufka parçası elde edin. Küçük parçalara kestiğiniz çemensiz pastırmayı ve rendelenmiş kaşar peynirini bir kasede karıştırın. Kabuklarını soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde doğrayın ve yeşil biberleri halka şeklinde kesin. Bu malzemeleri de kaseye ekleyerek karıştırın. Üçgen yufka parçalarını mutfak tezgahına açın. Karışımı üçgen yufka parçalarının geniş kısmına doğru yayın. Önce kenarlardan katlayarak rulo şeklinde sarın ve yufkanın ucunu suyla ıslatarak kapatın. Ayçiçek yağını bir tavada kızdırın. Hazırladığınız börekleri kızgın yağda kızartın, böreklerin her iki tarafının da altın rengi olacak şekilde pişmesini sağlayın. Kızaran börekleri fazla yağlarını bırakmaları için kağıt havlu serili bir servis tabağına alın ve 2-3 dakika beklettikten sonra sıcak olarak servis edin. Paçanga böreklerini sevdiklerinizle paylaşabilir ve kahvaltılarınızı daha zengin hale getirebilirsiniz. Artık paçanga böreği tarifini deneyerek misafirlerinizi veya ailenizi lezzetli bir börek ile şaşırtabilirsiniz. Afiyet olsun! Paçanga böreği, Türk mutfağının zenginliğini yansıtan bir lezzet olarak, hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgi görür. Çeşitli mekanlarda başlangıç olarak sunulmasıyla da bilinir. Her bir ısırıkta damaklarda bıraktığı lezzet, bu böreği vazgeçilmez kılar.