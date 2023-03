Koliyle yumurta alanlar dikkat! Basit bir yöntemle yumurtanız taze mi hemen öğrenin: Hem midenizi hem cebinizi koruyacak

YUMURTA TAZELİĞİ ANLAMA YÖNTEMLERİ







Yumurtanın taze olmadığı durumlarda tüketimi insan sağlığına çok büyük zararlar verebiliyor. Peki neredeyse her gün soframızda olan yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? Yumurta tazeliği nasıl korunur? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Yumurta her evde ve her kahvaltı sofrasında sık sık tercih ediliyor. İnsan sağlığına birçok faydası olduğu bilinen yumurtanın taze olmadığı durumlarda da sağlığa büyük zararları oluyor. Yumurtanın tazeliğinin anlaşılması için de belirli kolay yöntemler bulunuyor. Satın aldığınız yumurtanın taze olup olmadığını anlamak için bir kaba soğuk su doldurup yumurtayı içine atarak yumurtanın yüzüp yüzmediğine bakmanız gerekiyor.Eğer yumurta kasenin dibine batıyorsa ve yan yatıyorsa satın aldığınız yumurta taze demektir. Ancak eğer yumurta suyun yüzeyinde kalıyorsa taze değildir ve tüketilmemesi gerekmektedir. Yumurtanın taze olduğunu anlamak için yumurta kokusundan da bu ayırt edilebilmektedir. Son olarak yumurtanın taze olup olmadığını anlamak için yumurtayı kulağınızın yakınında sallayıp sesi kontrol edebilirsiniz. Eğer çok ses gelmiyorsa yumurta taze demektir, eğer yumurta sallanıyor ve çok ses geliyorsa yumurtanın tarihi geçmiş demektir.