DÜNYA
30 Mart 2022 - 21:04

Kolombiya'da pistte kaza! Çok sayıda uçuş iptal

Kolombiya'nın Medellin kentindeki havalimanı pistinde meydana gelen kaza sebebiyle 136 uçuşun iptal edildiği bilgisine ulaşıldı.

DÜNYA
30 Mart 2022 - 21:04
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Kolombiya'da pistte kaza! Çok sayıda uçuş iptal
Jose Maria Cordova Havalimanında, acil iniş sırasında gerçekleşen Kaza sebebiyle Latam Havayollarına ait uçak, hava trafiğini felç etti. Kolombiya Sivil Havacılık tarafından gerçekleşen kazaya ilişkin ilk yapılan açıklamada pistte meydana gelen olay sebebiyle 136 uçuşun iptal edildiğini ancak sorunun en kısa sürede halledileceği belirtildi. Kaza sebebiyle toplamda 21 bin 245 yolcunun uçuşu iptal edilirken, havalimanında bekleyen binlerce kişi karara tepki göstererek yetkililerle tartıştı.




Gerçekleşen kazanın uçağın burun dişlisindeki arıza sebebiyle geliştiği bu sebeplen dün tehlikeli ve zor bir iniş yapan Medellin-Cartegena uçağı, alandakileri acil duruma geçirmişti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde uçağın içinde bulunan yolcuların büyük korku yaşadığı görülüyor. Latam şirketinden yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturma sürecinin Sivil Havacılık ile yürütüldüğü belirtilmişti.



 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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