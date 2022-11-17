DÜNYA
17 Kasım 2022 - 13:23

Kolombiya fosil kaynaklarından vaz mı geçiyor?

Ülkenin yeni cumhurbaşkanı fosil yakıt çıkarımını geride bırakma planlarını yüksek sesle dile getirdi. Ancak ülke bunu pratikte gerçekleştirmek için çetin bir mücadeleyle karşı karşıya. Kolombiya'nın yeni Devlet Başkanı Gustavo Petro, dünyanın 'petrol ve gaz endüstrisinden derhal çekilmesi' gerektiğini söyledi

DÜNYA
17 Kasım 2022 - 13:23
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Kolombiya fosil kaynaklarından vaz mı geçiyor?


Ülkenin yeni cumhurbaşkanı fosil yakıt çıkarımını geride bırakma planlarını yüksek sesle dile getirdi. Ancak ülke bunu pratikte gerçekleştirmek için çetin bir mücadeleyle karşı karşıya.

Kolombiya'nın yeni Devlet Başkanı Gustavo Petro, dünyanın 'petrol ve gaz endüstrisinden derhal çekilmesi' gerektiğini söyledi



Haziran 2022'de Kolombiya'nın ilk solcu devlet başkanı olarak seçilen ekonomist ve eski bir gerilla olan Petro, ülkenin fosil yakıtları geride bırakması gerektiğine dair güçlü bir mesaj içeren sosyal açıdan ilerici ve çevreye duyarlı bir gündemle iktidara geldi.

Ülkeye "siyah değil yeşil bir gelecek" vaat etiğini söyleyen  Başkan, Kasım ayı başında Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen COP27 iklim görüşmelerinde yaptığı konuşmada, dünyanın "petrol ve gaz endüstrisinden derhal çekilmesi" gerektiğini söylemişti.

Son yıllarda iklim eylemi etrafında yükselen ivmeye rağmen, fosil yakıt arzını kesme fikri, iklim konferanslarında bile dünya liderleri tarafından nadiren dile getiriliyor. Ancak bunun iklim eyleminin önemli bir parçası olduğu giderek daha fazla kabul görüyor. Bu konuda daha muhafazakar bir yaklaşım sergileyen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bile, dünyanın 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşması için bundan böyle yeni gaz, petrol veya kömür çıkarma projelerine yeni yatırım yapılmaması gerektiğini söyledi.

Manchester Üniversitesi Tyndall Merkezi'nin yakın tarihli bir raporu, 1.5C hedefine ulaşabilmek için zengin ülkelerin 2034 yılına kadar, yoksul ülkelerin ise 2050 yılına kadar tüm petrol ve gaz üretimini durdurmaları gerektiğini ortaya koyuyor.

 

kolombiya fosil yakıtı durduruyor mu

Kolombiya gelirlerinde fosil yakıta bağımlı

Şu ana kadar Kolombiya, fosil yakıt çıkarımını geride bırakmayı açıkça talep eden bir gündeme bağlı kalan en büyük ve en fosil yakıt bağımlısı ülke. 

Geçtiğimiz yıl Kosta Rika ve Danimarka, fosil yakıt üretimini aşamalı olarak durdurmak için Petrol ve Gazın Ötesinde İttifakı adı altında uluslararası bir ittifak kurdu (ancak Kosta Rika yeni başkanlığı döneminde yakın zamanda ittifak liderliğinden geri çekildi). Bu arada, Güney Pasifik ada ülkesi Tuvalu kısa süre önce bir Fosil Yakıtların Yayılmasını Önleme Anlaşması çağrısında bulunan ikinci ülke oldu ve Vanuatu'ya katılarak küresel kömür, petrol ve gaz üretiminin düzenlenmesi ve aşamalı olarak durdurulması için yasal bir yol oluşturulması fikrini destekledi. Kömür cephesinde ise, 2017'deki lansmanından bu yana, Kömürü Güçlendirme İttifakı, mevcut kömürden elektrik üretimini aşamalı olarak durdurmak için çalışan yaklaşık 100 ülkeyi ve alt ulusal hükümetleri bir araya getirdi.

 Buna karşılık, Kolombiya dünyanın en büyük kömür üreticileri arasında yer alıyor ve ekonomik olarak fosil yakıtlara büyük ölçüde bağımlı: ihracatının %40 ila 50'sini kömür ve petrol oluşturuyor. Sektörden alınan vergiler ve ülkenin en büyük şirketi olan kısmen devlete ait petrol şirketi Ecopetrol'ün temettüleri merkezi hükümetin gelirinin yaklaşık %9'unu oluşturuyor.

Dolayısıyla yeni Başkan'ın fosil yakıtsız yeşil bir ülke hayali gerçek olabilecek mi? bunu zaman gösterecek.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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