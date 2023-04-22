SAĞLIK
22 Nisan 2023 - 22:20

Koltuk Altı Kararması O Hastalığın Sinyali!

Koltuk altı kararması genellikle ciltteki melanin pigmenti artışı nedeniyle oluşur. Peki, melanin pigmenti nedir? Koltuk altı kararması nasıl yok edilir? İşte bilmeniz gerekenler…

SAĞLIK
22 Nisan 2023 - 22:20
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Koltuk Altı Kararması O Hastalığın Sinyali!


Melanin pigmenti cilt rengini belirleyen bir maddedir ve güneş ışınlarına maruz kalmak, hormonal değişiklikler, aşırı terleme, cilt tahrişi, kullanılan deodorantlar ve antiperspirantlar gibi çeşitli faktörler nedeniyle artabilir. Koltuk altı kararması melanin pigmentinin artışıyla ortaya çıkmaktadır.

Bu duruma ek olarak, bazı durumlarda altta yatan sağlık sorunları da koltuk altı kararmasına yol açabilir. Örneğin, diyabet, obezite, polikistik over sendromu, adrenal yetmezlik gibi hormonal hastalıklar, bazı ilaçlar veya kimyasallar kullanımı koltuk altı kararmasına neden olabilir. Eğer koltuk altı kararması ciddi bir sorun haline gelirse, bir dermatoloğa danışmak ve altta yatan herhangi bir sağlık sorununu tespit etmek için bir tıbbi muayene yaptırmak uygun olabilir. 

Koltuk Altı Kararmasını Yok Eden Doğal Yöntemler 



Bazı basit ev tedavileri ile koltuk altı kararmasını hafifletebilirsiniz: 

koltuk altı kararması

Limon suyu, cilt rengini açmaya yardımcı olan doğal bir beyazlatıcıdır. Bir pamuk topunu limon suyuna batırın ve koltuk altınıza masaj yaparak uygulayın. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu işlemi haftada birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.  

Elma sirkesi, cildi doğal olarak beyazlatan asetik asit içerir. Bir pamuk topunu elma sirkesine batırın ve koltuk altınıza uygulayın. 10-15 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu işlemi haftada birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.  

 Hindistan cevizi yağı, cildi nemlendirir ve aydınlatır. Koltuk altınıza birkaç damla hindistan cevizi yağı sürün ve masaj yapın. 30 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu işlemi her gün tekrarlayabilirsiniz.

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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