GÜNDEM
20 Ocak 2022 - 19:48

Koltukta acı çeken hastayı çeken sekretere ağır ceza!

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri olarak görev yapan Gülsen K., koltukça acı çeken bir hastanın görüntülerini sosyal medya hesabından bir şarkı eşliğinde paylaşmıştı. Büyük tepki toplayan görüntüler sonrası sekretere ağır ceza verildi.

GÜNDEM
20 Ocak 2022 - 19:48
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Koltukta acı çeken hastayı çeken sekretere ağır ceza!
Olay, 13 Ocak günü Giresun'da meydana geldi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri olarak görevli Gülsen K., hastanede bir hastanın acı çekerek koltukta yattığı anları cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken videoya 'bonzai adamı bozayi' şarkısını da ekledi.








Görüntüler sosyal medya hesabından yayınlandıktan sonra büyük tepki topladı. Sekreter Gülsen K. gelen tepkiler üzerinde görüntüleri hesabından kaldırırken yapılan şikayetler üzerine Gülsen K.'nın görevden alındığı ve hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim sekreteri olarak görevli olan ve ilgili videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan çalışan hakkında soruşturma başlatıldığı ve ayrıca başhekimlikteki görevine de son verildiğini bildirdi.



Yapılan açıklamada ayrıca, olayın 13 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştiği ve yoğun kar yağışından dolayı köyüne ulaşım sıkıntısı yaşayan yaşlı vatandaşın hasta nakil aracı ve sağlık ekipleri eşliğinde sağ salim köyüne ulaştırıldığı belirtildi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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