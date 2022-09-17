SAĞLIK
17 Eylül 2022 - 09:13

Kolunuzu kaldırdığınızda omuza vuran ağrıya dikkat

Hemen her yaşta görülebilen omuz sıkışması sendromunun özellikle 40 yaş ve üzeri için en çok rastlanan omuz ağrısı nedeni olduğunu belirten Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, “Kolumuzu başımızın üstüne kaldırdığımızda bir ağrı oluşuyorsa bu omuz sıkışması sendromundan kaynaklanıyor olabilir. Omuz sıkışmasında gündüzleri son derece ağrı olmaz. Akşamları yattığımızda ağrıyı daha sık hissederiz” dedi.

SAĞLIK
17 Eylül 2022 - 09:13
3 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kolunuzu kaldırdığınızda omuza vuran ağrıya dikkat


Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, omuz sıkışması sendromu konusu ile ilgili önemli bilgi verdi. Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, elin başüstüne kaldırıldığı durumlarda omuz çevresinde patlak veren ağrının omuz sıkışmasının belirtisi olabileceğinin söyleyerek, “Omuz sıkışma hastalığı Omuz eklemimizi hareket ettiren kas ve tendonların omuz kemeri denen kemiğin altında sıkışması sonucunda patlak veren ağrıdır. Sendromun tipik belirtisi olan eli yukarı kaldırma esnasında oluşan ağrı en belirgin özelliğidir. Omuz sıkışmasında gündüzleri çok ağrı olmayabilir. Yer çekiminin etkisiyle kol serbest pozisyondayken omuz eklemi aşağıya doğru indiği için omuzdaki aralık genişler. Dolayısıyla orada herhangi bir sıkışma kalmaz. Özellikle kolu yukarı kaldırınca ya da akşamları yattığımızda bu aralık daraldığı için ağrı ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

“Her yaşta görülebilir”



Omuz sıkışmasının birçok nedenle oluşabildiğine işaret eden Prof. Dr. Avcı, açıklamalarına şöyle devam etti: “Omuzu aşırı kullanmak, meslek ve spor aktiviteleri omuz sıkışmasına kapı aralayabilir. Ortaya çıkan tendon iltihaplanmaları yani tendinitler, kemiklerde omuz aralığını daraltan bazı yapısal değişiklikler, kas yırtıkları, hareket bozuklukları ve donuk omuz hastalığı omuz sıkışma sendromuna kapı aralayabilir. Omuz ağrısı olan hastaların mutlaka ortopedi hekimine başvurmasında fayda var. Çünkü yapılan spora ve aktiviteye göre her yaşta görülebilir. Diğer yandan en fazla görüldüğü yaş grubu orta yaş grubudur. Orta yaş grubunda omuz kaslarının yıpranması ve omuz eklem aralığının daralması nedeni ile omuz sıkışma hastalığını daha sık görüyoruz. Bazen de travmaya bağlı yani bir takim zorlanmalar neticesinde kas iltihaplanmaları, kanamaları ve ödemleri oluştuğu için de sıkışma görülebilir.”

“Tanıyı radyolojik tetkiklerle koyuyoruz”

Prof. Dr. Avcı, omuz ağrısı şikâyetiyle gelen hastaların önce muayene edildiğini işaret ederek şu bilgileri verdi: “Bunun dışında tanı için ilk başta röntgen çektiriyoruz. Röntgende omuz sıkışma hastalığı bulgularını görmek mümkündür. Özellikle aralıkta daralmalar, kemik yapısında bir takim dejeneratif yani yıpranmaya bağlı değişiklikler röntgenle görülebilir. Onun dışında tanıda en fazla kullandığımız görüntüleme yöntemi de MR'dır. MR ile hem sıkışma sendromunun sebebini aynı zamanda da varsa müdahale gerektiren bir takim yırtıkları, kaslarla ilgili değişiklikleri görmek mümkündür. Dolayısıyla tanısını muayene ve radyolojik tetkiklerle koyuyoruz. Tedavide ilk basamak ameliyat dışı yöntemlerdir. Ameliyat dışı yöntemler ilaçlar, enjeksiyonlar ve fizik tedaviden oluşuyor. İlaçlarla omuz bölgesindeki kas iltihaplarını gidermek mümkün hale geliyor. Test ve tedavi amacı ile omuz eklem boşluğuna bir takim enjeksiyonlar yapıyoruz. Bu enjeksiyonlar çoğunlukla lokal anestezik maddeler ve kortizon karışımından oluşuyor. Bunlar bu bölgedeki iltihabi değişimleri gidermekte etkili oluyor. Dolayısıyla tedavilerde enjeksiyonlardan çok yararlanıyoruz. Bunun dışında fizik tedavi de çok etkili oluyor. Fizik tedaviden sonra bölgedeki hareket bozukluğuna bağlı bir takim sıkışmaya sebep olan faktörlerde ortadan kalkmış oluyor.”

“Hastaların yüzde 90'ı cerrahi dışı yöntemle kurtuluyor”

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Ünlü kuaför İstanbul’da saç ektirdi
Ünlü kuaför İstanbul’da saç ektirdi
Hastane sınıfı ile hem eğitimleri hem tedavileri devam ediyor
Hastane sınıfı ile hem eğitimleri hem tedavileri devam ediyor
Bakan Koca'dan önemli duyuru: Sağlık Bakanlığına geçiş talebi 7 bini geçti!
Bakan Koca'dan önemli duyuru: Sağlık Bakanlığına geçiş talebi 7 bini geçti!
Bebek ve çocuklarda doğru ve sağlıklı beslenme
Bebek ve çocuklarda doğru ve sağlıklı beslenme
Karaciğer hastalığının ciltteki 8 belirtisine dikkat
Karaciğer hastalığının ciltteki 8 belirtisine dikkat
'Okul çağı enfeksiyonlarına karşı en büyük koruma bağışıklık'
'Okul çağı enfeksiyonlarına karşı en büyük koruma bağışıklık'
Son Haberler
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Elazığ’da 2 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Bayraktar Kızılelma’nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Didim'de trafik kazası: 1 ölü
Taksim’de otelde yangın
Taksim’de otelde yangın
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
Balıkesir'de orman yangını kontrol altında
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
İstanbulspor-Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım!
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
Mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistan'a giden yardım tırını uğurladı
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Artvin’de 4 katlı tarihi binada çıkan yangın korkuttu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla kapkaç siyaseti yapıyor'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 'Kılıçdaroğlu köstebek bürokratlarıyla...
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Bakan Bilgin: 'EYT sorunu Aralık ayında TBMM'ye gelecek'
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik öldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını