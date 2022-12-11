Komada olan Kenan Işık’ın ailesinden açıklama geldi

Yaklaşık sekiz yıl önce düşüp kafasını çarpan ve ardından komaya giren ünlü sunucu Kenan Işık için sürekli olarak çıkan asparagas haberler ailesini epey üzmüş olacak ki aile açıklama yapma gereği duymuş. Sık sık ‘Kenan Işık öldü mü? , Kenan Işık uyandı.’ Gibi asparagas haberler yapıldığından aile duruma açıklık getirmek istemiş. Arkadaşı konuşmuştu
Yıllardır komada olan ünlü sunucu Kenan Işık’ın yakın arkadaşı Ozan Zeybek en son durumu hakkında iyi şartlarda bakılıyor, yarası yok, fiziği iyi durumda demişti. Aile bunun üzerine Kenan Işık uyandı gibi haberler yapılmasından rahatsız olarak ünlü sunucunun hala komada olduğunu durumu hakkında bir değişiklik olmadığını duyurdu.