Kombi yanmayan ev kalmayacak! Doğalgaz yardım başvuruları açıldı: Şarta uyanlar hemen formu doldursun!

BİR ÇOK KİŞİ BU SORUNUN YANITINI MERAK EDİYOR: DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?













DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

DOĞALGAZ YARDIMI NEREYE YATAR?

Doğalgaz yardım başvuru özellikle doğalgaz faturalarının artmasından sonra bir çok vatandaşın yararlanmak istediği yardımlar arasında. Ancak bu yardımlar içinde belli kriterlere sahip olmak gerekiyor. E devlet üzerinden başvuruların alınabildiği gibi aynı zamanda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile de yardımlar yapılıyor. E devlete giriş yaptıktan sonra sosyal yardım arama butonuna yazılır. Daha sonra ilgili seçeneklerden doğalgaz yardım başvurusu yapılarafk gelen faturaların belli bir kısmı devlet tarafından ödenir.Ekonomik açıdan doğalgaz faturasını ödeyemeyecek durumda olan kişiler genellikle sosyal yardımlara başvurarak devletten yardım alıyor. Tabi ki bu yardımı almak içinde kişilerin belirli şartları taşıması gerekir. TC vatandaşı olan ve doğalgaz kullanan hanelerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yardım alabilecek kriterde olması önemli.Doğalgaz yardımı, devletin maddi anlamda faturalarını ödemekte zorlanan haneler için oluşturduğu bir sosyal yardımdır. Belli kriterleri sağlayan ve yardıma muhtaç olduğunu belge ile beyan eden kişiler bu yardımdan yıl boyu yararlanabiliyor. Ödenen bu sosyal yardım ise yıldan yıla göre değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz yılda bu miktar 900 lira ile 2 bin 500 lira arasında değişiyordu.Doğalgaz yardımları ihtiyaç sahiplerine verilen bir haktır. Yardımın tam bir tarihi yoktur. Başvuru yapan kişiler gerekli belgeleri ibraz ettikten sonra sorgulama ekranında bu tarihi öpğrenebilirler. Yardım alacak kişiler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmelerde eğer yardıma ihtiyacı olduğu kararı verilir ise işte o zaman yardımdan yararlanabilir. Gerekli presedürleri olumlu tamamlayan kişileri her ay belli miktarda doğalgaz yardımından yararlanabiliyor. Yardım paralarının nasıl yattığını merak edenler de oldukça fazla. Yardım paraları PTT aracılığı ile hesaplara ya da TC üzerine yatırılabiliyor. Ayrıca faturalarında ibraz edilmesi gerekiyor. Eğer ki yardım tutarı faturayı karşılıyorsa kişiler ceplerinden para çıkmadan faturalarını ödemiş olabilmektedir. Doğalgaz ödemekte zorlanan vatandaşlar için bu para PTT şubelerinden alınabiliyor. Yıl bazlı olarak bu sosyal yardım parası değişkenlik gösterir. Geçtiğimiz yılda 900 lira ile 2 bin 500 lira gibi bir rakam ihtiyaç sahiplerine ödeniyordu. Bu yılda bu yardım miktarında belli bir oranda zam yapılacağı ifade edildi. Buna göre vatandaşlar kimlikleri ile müracaat ederek her yıl bu yardımdan yararlanabiliyorlar. Ancak burada uyulması gereken kriterlerin göz önünde bulundurulduğu kesinlikle unutulmamalıdır.